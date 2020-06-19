"مش هتحتاجي صنايعية".. فيديوهات سوكي ودينا تعلم السيدات النجارة والدهانات

علاقات و مجتمع

شعرت بمعاناة السيدات، فهي أم وزوجة، ولكن خبرتها في مجال تجديد الموبيليا والديكور، جعل سوكي بارودي، وصديقتها دينا عقل، تتجهان لتعليم السيدات كيفية تجديد الموبيليا، واكتساب خبرات أعمال الدهانات من المنزل في زمن كورونا.

نتيجة للجلوس بالمنزل لساعات طويلة، تفكر بعض السيدات في تجديد أثاث منزلها وتغيير الدهانات، لذلك فكرت سوكي، وصديقتها دينا، في إنشاء صفحة عبر فيس بوك، بعنوان Suki fel workshop، لتعليم السيدات كيفية القيام بأعمال النقاشة، والتغيير في أثاث المنزل: "بدأت الجروب من أقل من شهرين، والهدف منه هو مشاركة خبرتي في أعمال الدهانات وتجديد الموبيليا"، وفق حديث "سوكي" لـ"هن".

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قررت "سوكي" نشر الفكرة عن طريق فيديوهات تعليمية، الغرض منها مساعدة السيدات لإنجاز أعمال دهانات أثاث المنزل بدلا من اللجوء إلى العمال في زمن كورونا، "في ستات كتير عايزين يغيروا حاجات في بيوتهم ومش عارفين يعملوا ازاي ويجيبوا ايه".

لم تتخيل "سوكي" ردود الفعل الإيجابية من السيدات بعد انتشار الفكرة" "الستات كانوا متحمسين جدا وعايزين يتعلموا، وحسوا ان الموضوع مش صعب، دلوقتي بقوا عارفين الفرق بين أنواع الأخشاب وأنواع الدهانات".

كان تصوير فيديوهات بشرح الخطوات وسيلتهما لتعليم السيدات: "بنصور فيديوهات بالخطوات، وتلاقي الخامات والأدوات فين، وازاي تشيل الدهانات من إيديها وشعرها".

تتمنى "سوكي"، تنظيم ورش تعليمية وإطلاق قناة عبر يوتيوب، بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.