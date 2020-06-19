لايف ستايل

تحرص الفنانة ياسمين رئيس، على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بكل جديد في حياتها. ونشرت "ياسمين" صورة جديدة أظهرت من خلالها تاتو جديد رسمته على يديها، ويحمل عبارة: "أنقى الناس أحسنهم ظنا بالناس". Advertisements وظهرت يد ياسمين رئيس، بجانب يد أخرى رسمت نفس التاتو، ويبدو أنها لزوجها المخرج هادي الباجوري. وتفاعل جمهور "ياسمين" عبر الإعجابات والتعليقات التي كان من بينها: "الوشم حرام"، "ليه كده ترسمي وشم؟"، و"امسحيه أحسن مالوش لازمة".

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كانت هذه تفاصيل خبر تاتو جديد لياسمين رئيس: أنقى الناس أحسنهم ظنا بالناس.. ومتابعون: الوشم حرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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