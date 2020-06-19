دنيا وإيمي سمير غانم تمازحان والدهما: صاحب فكرة "الفيس شيلد"

علاقات و مجتمع

مازحت الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها "إيمي" والدهما الفنان سمير غانم، وذلك من خلال صورة نشرتها كلًا منهما عبر حساباتهما على "إنستجرام". وجاءت الصورة من خلال أحد أفلام الفنان سمير غانم، وهو يرتدي كاب ذو غطاء زجاجي، ليتم تشبيهه بـ"فيس شيلد" الوقائي من فيروس كورونا المستجد: "صاحب فكرة الفيس شيلد". Advertisements وتفاعل متابعي الفنانتين على الصورة بتعليقات طريفة: "طول عمره سابق عصره"، "الله يخليك مبدع ملك أسطورة الكوميديا"، "مبدع دايمًا". ويستخدم "فيس شيلد" كأحد الوسائل التي يستعين بها البعض للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إذ يعمل على تغطيه الوجه بشكل كامل.

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