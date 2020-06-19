بصورة تهنئة من ريهام سعيد.. أحمد فلوكس يحسم جدل ارتباطه بإعلامية لبنانية

علاقات و مجتمع

حسم الفنان أحمد فلوكس، الجدل حول ارتباطه بالإعلامية اللبنانية ديالا مكي، عبر خاصية "استوري" على حسابه الرسمي على إنستجرام.

وأعاد "فلوكس" نشر تهنئة ريهام سعيد، له بارتباطه بـ"ديالا"، والتي تضمنت صورة جديدة تجمع صورتين منفصلتين للفنان والإعلامية اللبنانية، معلقة: "ألف مبروك يا محترم".

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ولم يرفق الفنان الشاب، أي تعليق على تهنئة "سعيد"، مكتفيا بإعادة نشرها فقط، ما اعتبره متابعوه تأكيدا على ارتباطه بديالا مكي.

ويأتي ذلك بعد "وصلة غزل" بين الفنان أحمد فلوكس، والإعلامية ديالا مكي، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، بعدما نشر صورتها، لتقرر الأخيرة ممازحته بقولها "مين هيدي؟" ليرد عليها "فلوكس": "واحدة قمر كده دخلت حياتي، خلت للحياة حياة"، ما جعلها تعقب: "يا ربي شو بتعرف تحكي حلو".

وحسب مصادر لـ"الوطن"، فإن الفنان أحمد فلوكس، ارتبط عاطفيًا منذ فترة بالإعلامية اللبنانية ديالا مكي، التي تعمل مذيعة بتلفزيون دبي، ولكن حالت ظروف وتداعيات فيروس كورونا، دون إعلان ارتباطهما الرسمي حتى الآن، وتحديد موعد الزفاف، لتواجد كل منهما في بلد.