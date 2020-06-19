"تكرار العدوى وارد".. دراسة: مصابو كورونا دون أعراض معرضون للإصابة مرة أخرى

صحة

أظهر بحث طبي، أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، دون ظهور أعراض، يكتسبون مستويات أقل بكثير من المناعة ضد الفيروس، مقارنة بمن يصابون وتظهر عليهم أعراض شديدة، ولا يُعرف الكثير عن هذه المجموعة، نظراً لأنه من غير المحتمل أن تخضع للاختبار، مقارنة مع من تظهر لديهم أعراض شديدة بما في ذلك المشكلات في الجهاز التنفسي.

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وقارن باحثون صنييون، بين مجموعتين من الأفراد المصابين بـ"كوفيد-19" في منطقة وانتشو في مدينة تشونجبنج: 37 ظهرت عليهم الأعراض، مقابل 37 لم تظهر عليهم، حيث حلل الباحثون عينات دم من المجموعتين أخذت بعد أسابيع قليلة من التعافي، ووجدوا أن 62,2% فقط من المجموعة التي لم تظهر لديها أعراض، يمتلكون أجساما مضادة قصيرة المدى، مقارنة مع 78,4% من المجموعة الثانية، حسب "سكاي نيوز".

وبعد 8 أسابيع من النقاهة، انخفضت الأجسام المضادة لدى 81,1% من المرضى الذين لم يعانوا من أعراض، مقارنة مع 62,2% ممن ظهرت عليهم الأعراض، وبالإضافة إلى ذلك كانت لدى المرضى الذين لم يعانوا من أعراض، مستويات أقل من 18 من البروتينات المضادة للالتهابات من المجموعة ذات الأعراض، وهذا يشير إلى استجابة مناعية أضعف لفيروس كورونا، حسب "سكاي نيوز".

وأكد الباحثون المسؤولون عن الدراسة، والتي نُشرت في مجلة "نيتشر مديسين"، أن النتائج التي توصلوا إليها تشكك في فكرة أن كل شخص مصاب بالفيروس محصن ضد العدوى في المستقبل، وكتبوا أن هذه البيانات قد تشير إلى مخاطر استخدام ما سُمي بـ"جوازات مناعة" ضد "كوفيد-19" وتدعم إطالة تدخلات الصحة العامة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي والنظافة الصحية وعزل المجموعات عالية المخاطر وإجراء اختبارات الكشف على نطاق واسع.