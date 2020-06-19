من الإصابة للمسحة الثالثة.. تطورات صحة رجاء الجداوي خلال 28 يوما في العزل

علاقات و مجتمع

للمرة الثالثة على التوالي، جاءت نتيجة المسحة الخاصة بتحليل فيروس كورونا المستجد، للفنانة رجاء الجداوي، إيجابية، ليؤكد أنها لازالت حاملة للمرض اللعين، لتستمر رحلتها المرضية.

فعلى قرابة الشهر، لازالت تخضع الفنانة رجاء الجداوي، في رحلة علاج بدأتها مع ليلة عيد الفطر المبارك، حينما تأكد نبأ إصابتها بالفيروس المستجد، وانتقالها لمستشفى العزل أبو خليفة في الإسماعيلية، في ليلة حزينة قضاها الوسط الفني، لتمتلئ الأخبار وصفحات "السوشيال ميديا"، بالدعاء للفنانة القديرة.

المسحة الأولى.. ليلة عيد الفطر

"أرجوكم أدعوا لأمي.. يارب"، هكذا جاء أول تعليق من أميرة مختار، الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوي، إذ ظلت تستغيث بجمهور والدتها في الدعاء لها والخروج من محنتها بسلام.

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أيام قليلة من دخول "الجدواي" لمستشفى العزل، لتستدعى حالاتها الانتقال إلى غرفة العناية المركزة واستخدام جهاز تنفس خارجي، وهي الفترة التي شهدت تضارب الأنباء حول صحة الفنانة القديرة.

وتداولت أنباء، حينها، حول فقدان "الجداوي"، لوعيها وتدهور حالتها الصحية، وهو ما نفته ابنتها "أميرة" عبر حسابها على "فيس بوك"، مستمرة أيضًا في طلبها بالدعاء، إذ كتبت قائلة: "أمي في الرعاية المركزة صح بس لم تفقد الوعي.. بقول أهوه للمرة الثانية ادعولها بالشفاء هي وكل مريض".

المسحة الثانية.. رفع جرعة الجهاز التنفسي

وقبل قرابة الأسبوع، خضعت الفنانة رجاء الجداوي، للمسحة الثانية من تحليل فيروس كورونا المستجد، في البداية اختلطت الأمور ما بين التأكيد حول إيجابية التحليل، وما بين ما ذكرته "أميرة" لـ"هن"، حول أنها لازالت تنتظر حديث الطبيب المعالج لوالدتها.

وبالفعل تأكد بعد ذلك إيجابية المسحة الثانية، تم رفع جرعة جهاز التنفس، الذي تمكث عليه الفنانة رجاء الجداوي، وتحدثت "أميرة" لـ"الوطن" عن هذا الأمر.

وأوضحت "أميرة" أن كل ما تحتاجه هو الدعاء لوالدتها، حتى تعبر المحنة بسلام، متمنية أنَّ يدعو الجميع من أجل والدتها لشفائها واسترداد عافيتها.

المسحة الثالثة.. الرئة مجهدة

واليوم، جاءت نتيجة التحليل الثالث للمسحة بالإيجابي، لتستمر أيضًا الفنانة رجاء الجداوي في غرفة العناية المركزة.

وأوضحت الإعلامية بوسي شلبي، خلال لقائها مع برنامج "et بالعربي"، بأن حالة "الجداوي" لم تعد متوقفة على المسحات الخاصة بالفيروس فقط، لكنهم يريدون أن تتحسن حالة الرئتين وتعود لحالتها الطبيعية: "مش شاغلين بالنا بالمسحات شاغلين بالنا بالتنفس بتاعها.. هي أجهدت نفسها في الفترة الأخيرة.. في التصوير والمناعة عندها ضعيفة".