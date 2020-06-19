فساتين عروس 2020 وأجمل الصيحات

أطلق العديد من المصممين مجموعات فساتين زفاف عروس ربيع وصيف 2020، ومن ضمن هذه المجموعات نُبرز لكِ أهمّ الصيحات التي نعتقد أنها ستكون الأكثر رواجًا هذا الموسم.استوحي إطلالتك في يوم العرس من أحدث موديلات فساتين عروس 2020 من توقيع أشهر الماركات.

فساتين بادجلي ميشكا Badgley Mischka

قدمت ماركة بادجلي ميشكا Badgley Mischka فساتين أنيقة للعروس وتناسب الأذواق المختلفة.

أعجبنا الفستان الأبيض بالتنورة الـA Line والمزين بشراشيب ذهبية على التنورة والأكمام.

كما قدمت الماركة فستان ضيق ومرصع بتطريزات برّاقة، وفستان بقماش شفاف وبقبّة V ومزين بأوراق أشجار ذهبية.

فستان زفاف Brandon Maxwell

للعروس التي تبحث عن فستان زفاف جريء وعصري، يمكن أن تستوحي إطلالتها من فستان Brandon Maxwell، وهو بصيحة الـCrop Top التي تكشف البطن، وبتنورة منفوشة مع وشاح تول ناعم يزيد سحر الفستان.



فستان كارولينا هيريرا Carolina Herrera

تصميم عصري بسيط من كارولينا هيريرا يناسب حفلات الزفاف النهارية وفي الأماكن المفتوحة، وهو فستان واسع بقماش شفاف ويمكن أن تعتمده العروس المحجبة التي تبحث عن تصميم محتشم ومواكب للموضة.

فستان جاسون وو Jason Wu

أيضًا قدمت ماركة جاسون وو فستان أبيض يتسم بالبساطة، ومزين بالكشاكش التي تغطيه بالكامل ليمنح العروس إطلالة فريدة بوحي من الورود.

Advertisements

فستان أوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta

بعيدًا عن اللون الأبيض، يمكن أن تختار العروس فستان زفاف بظلال الرمادي، فهو من الألوان الرائجة للعروس، مثل فستان اوسكار دى لارنتا المنفوش والمرصع بتطريزات فضية برّاقة.

فساتين رودارت Rodarte

قدمت ماركة رودارت أكثر من فستان عروس بتصاميم عصرية ومواكبة للموضة، مثل الفستان بالأكمام القصيرة والقماش الشفاف المرصع بالفضي، والفستان الذي يجمع بين الستان من أعلى والقماش الشفاف من أسفل ومزين بالورود البارزة باللون الأبيض.

طالعي أحدث موديلات فساتين عروس 2020 قبل أن تختاري التصميم الأنسب لكِ.

قد يهمك أيضا:

فساتين زفاف كورسيه 2020 لشد الجسم

نصائح عملية لتنسيق التنورة في الشتاء