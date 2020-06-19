ما زال بإمكانك أن تحقّقي حلمك بالفستان الأبيض لزفافٍ غير تقليدي في زمن الكورونا

كنت تتوقّعين أن تعيشي في صيف 2020 أجمل أيام حياتك، إنه يوم زفافك. هذا النهار، الذي خطّطت له منذ أن وجدت شريك حياتك، ومنذ طفولتك عندما حلمت أن ترتدي فستانك الأبيض مثل أميرات قصص الخيال والحكايات التي قرأتها كلّ ليلة.

فيروس كورونا هذا، حلّ علينا وقلب الأمور رأساً على عقب وحوّل أسعد أيام حياتك إلى موعدٍ مؤجّل أو مُلغى لأن التدابير المفروضة تمنع إقامة الحفلات والسهرات مع كلّ محبّيك وأصدقائك. لكن ما سنخبرك به اليوم في حديثنا، أن حلمك هذا ما زال يمكن أن يتحقّق حتى إن لم يكن بالطريقة أو الأجواء التي حلمت بها ونحن هنا سنهتمّ فعلاً أن تكوني عروس 2020 التي ستلهم كلّ الفتيات المقبلات على الزواج.

منصّات عروض الأزياء ستجعل منك عروساً عصرية وأنيقة في الوقت عينه، الماركات الفخمة خصّتك بتصاميم باللون الأبيض يمكن أن تكون خيارك الأول والأجمل لزفاف صغير ومقتصر فقط على المقرّبين منك ومن زوجك المستقبلي.



الفستان الأبيض لعروس صيف 2020

هذا الصيف، سنجعلك تعيشين حلم الفستان الأبيض لكن ليس بالطريقة التقليدية والكلاسيكية التي رأيتها في المجلّات والصحف، بل بأسلوبٍ عصري ومتميّز وخارج عن الروتين المملّ.

من تشكيلة فالنتينو Valentino لربيع وصيف 2020، لفتت انتباهنا هذه الفساتين باللون الأبيض من قماش الموسلين الناعم ذي الأكمام الطويلة بالطابع المحافظ، وبقصّاتها المنسدلة التي تصلح برأينا لتكوني خيار عروس هذا الموسم. إنها ليست فساتين عادية، خاصّة أن التطريزات الملوّنة التي تداخلت على أطرافها أو الزخارف برأينا ستعجب السيدة العصرية التي تتميّز بجرأتها وخياراتها. فما رأيك بها؟

ليس هذا فقط، بل في عرض Giambattista Valli أُعجبنا بأقمشة الفساتين البيضاء الرائعة التي تبحث عنها العروس التي تفتّش عن إطلالة فخمة. عاشقات الجبيور والدانتيل سيتّجهن إلى هذا الستايل الناعم وغير المبالغ به، خاصّة أنها فساتين غير منفوشة وبقصّة الميدي التي ستجعلك تختارين لها الحذاء المناسب، سواء حذاء بالكعب العالي أو الباليرينا.

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الفستان الأبيض أساسي في خزانتك

طبعاً، عاشقات الموضة لم يفوّتن الحصول على الفستان الأبيض في خزاناتهن، خاصّة أن هذه القطعة هي من الـ Must-haves لصيف 2020. انظري مثلاً، كيف ارتدت العنود بدر فستانها الأبيض من الباييت الناعم مع الكمين المنسدلين بأسلوبٍ أنثوي أو علا فرحات التي فضّلت الفستان الأبيض ذا الستايل الفيكتوري من الدانتيل والجيبور. فهل راق لك؟

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