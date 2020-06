فاشرون كونستنتان تضم موهبة إبداعية من عالم الأزياء الراقية

أعلنت دار ڤاشرون كونستنتان عن انضمام المُصممة الشابة المُبدعة في عالم الأزياء الراقية يتشينغ يين Yiqing Yin إلى حملتها الإعلامية "واحدة من الأقلية" One of not many، لتلتحق اليوم بقائمة المواهب التي اختيرت للتعاون مع الدار ولتمثّل مجموعة "إيجيري" Égérie المخصصة للنساء التي أطلقتها ڤاشرون كونستنتان شهر فبراير 2020.



من هي يتشينغ يين؟

ولدت يتشينغ يين في بكين عام 1985، وهي في سفر دائم حول العالم منذ طفولتها. تخرجت من المدرسة العليا للفنون الزخرفية في باريس (ENSAD) وفازت بجائزة باريس الكبرى للابتكار عام 2009. تتّسم برؤيتها المبتكرة في مجال الأزياء الراقية، وهي أن الملابس تمثّل البشرة الثانية والغطاء المرن والطائر.

منذ عام 2012، انضمت دار يتشينغ يين رسمياً إلى الروزنامة الرسمية التي تصدر عن الاتحاد الفرنسي للأزياء كضيفة شرف، وفي ديسمبر 2015، كافأها الاتحاد الفرنسي للموضة من خلال إسناد تسمية "هوت كوتور" إلى أعمالها.

تتمتّع يتشينغ يين بشهرة واحترام من قبل النخبة في عالم الأزياء الراقية، أو ما يُعرف بـ"الهوت كوتور"، ويبدو عالمها الساحر متجانساً في شكل طبيعي مع هوية دار ڤاشرون كونستنتان Vacheron Constantin.

تشترك يتشينغ يين مع صانعي الساعات وحرفيي الدار اهتمامهم بأدق التفاصيل والرغبة في الاكتشاف. بهدف التعبير عن العلاقة المتماسكة بين صناعة الساعات الراقية والأزياء الراقية، وهما عالمان لا تكتمل فيهما الحرفية والخبرة والندرة من دون العاطفة والإبداع، ترمز مجموعة "إيجيري" إلى هذا اللقاء عبر مينائها المذهل المزخرف بالثنيات وجمالية التصميم المنحرف عن المنتصف.

دُعيت يتشينغ يين بانتظام للمشاركة في المعارض الفنية حول العالم لعدة سنوات، منها المعرض الذي حمل عنوان "عالم الريش" في متحف الإثنوغرافيا في ستوكهولم، ومعرض "هوت دانتيل" في "سيتيه دو لا دانتيل" في كاليه، بالإضافة إلى معرض "أنيماليا فاشن" في قصر بيتي في فلورنسا، كما كانت يتشينغ يين أيضاً ضيفة شرف، وعارضة، ومحاضرة وعضو لجنة تحكيم في ندوة مؤسّسة فنون الأزياء التي عُقدت في متحف الفن الأسيوي في سان فرانسيسكو في ديسمبر 2019. وأخيراً، تعمل تشينغ يين على مشروع سينمائي سوف يصدر خلال عام 2020.



حملة "واحدة من الأقلية"

تُبرز حملة "واحدة من الأقلية" One of not many التي قُدّمت المواهبَ التي تعبّر شخصيتها وعملها عن السعي المستمر للتميز والانفتاح على العالم وروح الابتكار والإبداع التي تتميز بها ڤاشرون كونستنتان، تتألف هذه المواهب من خبراء يتمتعون بالتفرّد والرؤية الثاقبة والشغف وهم محترفون مُعترَف بها في مجالهم الخاص، وبالتالي يعكسون مفهوم الذوّاقة في عالم صناعة الساعات.

