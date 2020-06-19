السديري تؤكّد أنّها تغازل السيدة العصرية بمجوهرات من الثقافة السعودية

في زمن فيروس كورونا، انقلبت حياتنا رأسًا على عقب، وتغيرت عاداتنا اليومية، ومن بينها عاداتنا الاستهلاكية. فمع التزامنا بالبقاء في المنزل وعدم الاختلاط للحفظ على مبدأ التباعد الاجتماعي، كان العالم الرقمي متنفسنا الوحيد للتواصل مع العالم الخارجي، سواء في ما يتعلق باجتماعات العمل عبر الاتصال بالفيديو أو عمليات التسوّق الإلكتروني التي نشطت كثيرًا في العالم العربي خلال الأشهر القليلة الماضية.

في هذا الإطار، تعرّفنا إلى علامة مجوهرات سعودية تختصّ بتقديم القطع الناعمة الأنيقة، وتبيع مجوهراتها حصرًا عبر الإنترنت. تحمل العلامة اسم "جواهر" وتتميز بتصاميمها المصنوعة من الذهب والتي تليق بأسلوب حياة السيدة العصرية. للتعرف أكثر إلى هذه العلامة، أجرينا الحوار التالي مع المصممة سارة السديري من مدينة الرياض:

كيف تعرّفين عن علامتك الخاصة من المجوهرات؟

مجوهراتي تحمل اسم "جواهر"، وهي تتميز بكونها أول علامة سعودية لبيع المجوهرات على الانترنت ... نقدّم التصاميم الناعمة و الراقية في نفس الوقت.

نلاحظ أن تصاميمك تميل أكثر إلى الأسلوب الناعم والكاجوال شيك، من أين تستوحين تصاميمها؟

نعم بالفعل فنحن نركز على المجوهرات اليومية التي تزين المرأة كل يوم، وهي مستوحاة من بيئتنا السعودية، فكل تصميم يرمز إلى شيء يعكس ثقافتنا مثل الأحرف العربية، وقصر المرّبع و تصميم Heartleaf الذي يُعدّ التصميم الأساسي لنا.

ما هي المواد الأولية التي تستعملينها عادةً في تصاميمك؟

جميع تصاميمنا من الذهب .. كما نستخدم الألماس و الأحجار الكريمة و قريبًا اللؤلؤ.

ما هو الحجر الكريم الأحب إلى قلبك ولماذا؟

الزمرد من أحب الأحجار الى قلبي ... فاللون الأخضر يجذب الإحساس بالهدوء.

مَن هي المرأة التي تصممين لها؟

أصمّم لكل امرأة تسعد بذاتها و تحب اقتناء المجوهرات الجميلة.

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برأيك، ما هي مواصفات المجوهرات التي تدوم العمر كله؟

المجوهرات الخالدة في تلك القطع ذات التصاميم البسيطة والمعنى العميق.

ما هي قطعة المجوهرات التي لا تستغنين عنها أنتِ شخصيًا؟

لا أملّ من الأقراط والسلاسل، فهي من أهم القطع عندي.

ما هو التأثير الذي تحبين أن تتركيه من خلال مجوهراتك على أناقة السيدة؟

أريدها أن تشعر بالسعادة والمحبة.

ما هو حلمك كمصممة مجوهرات؟

أن تصبح "جواهر" دار مجوهرات عالمية بإذن الله.

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