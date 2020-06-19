"جيفنشي" تكشف النقاب عن النسخة الجديدة من حقيبتها الأيقونية "أنتيغونا"

قدمت العلامة الفرنسية جيفنشي حقيبة اليد الفاخرة "Antigona" ضمن مجموعة خريف وشتاء 2010، وهي مستوحاة من تاريخ الأساطير اليونانية وتحمل اسم أنتيغون ابنة أوديب ملك طيبة والملكة جوكاستا، ومنذ إطلاقها أصبحت حقيبة "Antigona" قطعة كلاسيكية ونسخة عصرية من حقيبة بوسطن، وسرعان ما أصبحت رمزًا أيقونيا للعلامة الفرنسية، ووتحدد الصورة الظلية الصلبة والمربعة الأسلوب الأنثوي للعلامة التجارية، والذي يجمع بين النمط الذكوري والأنثوي.

ولموسم خريف وشتاء 2020 تم إصدار نسخة جديدة من الحقيبة تحمل اسم "Antigona Soft"، وهو نموذج أكثر نعومة وأكثر حسية؛ فالحقيبة الجديدة مصنوعة من جلد العجل الناعم وتحافظ على بنية "Antigona" الأولى، تتخللها سحابات ملفتة للأنظار والرقعة المثلثية الشهيرة.

وتتيح لك الأشرطة العملية للحقيبة استخدام الإصدار الناعم كحقيبة نهارية وكحقيبة كاجوال لنهاية أسبوع، وذلك بفضل سعتها وحجمها الكبيرين، هذه النسخة الجديدة عصرية وعمليةوحديثة، متوفرة بأحجام متوسطة وكبيرة، ومزودة بجيوب داخلية لتخزين بطاقات الائتمان، وحزامين جانبيين للإغلاق السريع وحزام كتف قابل للإزالة.

أما بالنسبة للنسخة المصغرة، فتم تصغيرها لتشمل سحابا واحدا مع جيب داخلي لبطاقات الائتمان وحزام قابل للتعديل وللإزالة اعتمادًا على المظهر، حيث تتوفر كلا الحقيبتين

"Antigona" و"Antigona Soft" في لوحة من الظلال تتراوح من الألوان الكلاسيكية كالأسود والأبيض والرمادي اللؤلؤي والبنفسجي و الأزرق الليلي، إلى الألوان الموسمية مثل الوردي الزاهي والأخضر العسكري والأزرق الجليدي، كما تأتي في أشكال مختلفة كنسخة من الجلد ذي التأثير العتيق مع العديد من الدبابيس المعدنية المطلية يدويًا، وأخرى مطبعة بتقليمات، بالإضافة إلى نسخة بتشطيب معدني ذهبي لامع على جلد أسود ونسخة بحبل مضفر وجلد.

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