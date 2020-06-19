إنكار وانتقاد وندم.. رحلة حلا شيحة مع تغيير الملامح ونفخ الشفايف

لايف ستايل

منذ خلعها للحجاب وعودتها للتمثيل مرة أخرى، تتصدر الفنانة حلا شيحة، "التريند" بين الحين والآخر، تارة بسبب جلسة تصوير جريئة، وأخرى بسبب عمل فني، وفي النهاية كان بسبب تغيير ملامحها، وخاصة شفتيها المنتفختين، والتي علق عليها الكثير من المتابعين والجمهور.

تغيير شفاه حلا شيحة، برز وبقوة خلال تقديم شخصية "فرح" بمسلسل خيانة عهد، الذي عرض في رمضان الماضي، وأثار الكثير من الجدل حوله.

فلم يترك الجمهور صورة للفنانة إلا وسأل عن سبب تغيير ملامحها بهذا الشكل، وحاولت إخفاء الحقيقة، قبل أن تعترف بها بل وتبدي الندم.

حلا شيحة: ندمانة على الفيلر والبوتوكس

وصفت الفنانة حلا شيحة، خلال استضافتها أمس، مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، إجراء عمليات التجميل بـ"الغلطة"، إذ كانت متحمسة لتأثير تلك العمليات، لكنها انزعجت بعد ذلك من رؤية النتيجة.

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وتابعت "حلا" بأنها لم تتمكن من التخلص من تأثير ما خضعت له من تعديلات في وجهها، بسبب ارتباطها بتصوير مسلسل خيانة عهد، وقالت إن العملية لم تفشل لكنها لا تناسبها.

وأوضحت أنها كانت تنتقد أيضًا مظهرها في خيانة عهد، مثلما فعل بعض متابعيها، إذ شعرت بوجود خطأ في وجهها، كما أنها ترفض وصف ما خضعت له بعمليات التجميل، لكنها تراه تعديلات بسيطة للوجه.

وأوضحت "شيحة"، بأنها لم تطلب التعديلات التي أجراها طبيب التجميل ولم يقم بتنفيذها بالشكل الذي رغبت فيه، مؤكدة أنها كانت تشعر بالإنزعاج من ملامحها بعد التعديل.

حلا شيحة تنفي تكبير حجم الشفاه

على الرغم من اعترافها بالأمر، إلا أن الفنانة، ظلت لفترات طويلة تنفي الأمر نهائيا.

ففي نوفمبر الماضي، ردت الفنانة حلا شيحة، على تعليق واحدة من متابعيها عبر إنستجرام، والتي قالت: "النفخ عامل شغل"، لترد "حلا": "أنا مش نافخة أي حاجة خالص".