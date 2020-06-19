تعرف على المسؤولة السمراء التي استقالت من الخارجية الأمريكية بسبب سلوك ترامب

علاقات و مجتمع

وسط انتقادات كثيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل تعامله مع قضية مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، أقدمت مسؤولة أمريكية بارزة من أصل أفريقي على استقالتها من وزارة الخارجية، بسبب طريقة تعامل ترامب مع ملف التوتر العرقي قائلة إن "تصرفاته تتعارض بقوة مع قيمي الأساسية ومعتقداتي"، حسبما أعلنت صحيفة واشنطن بوست.

وقدمت ماري إليزابيث تايلور، مساعدة وزير الخارجيّة الأمريكي للشؤون القضائيّة والتي تعتبر مسؤولة رفيعة المستوى في إدارة ترامب استقالتها، وكتبت في رسالة استقالتها التي قدّمتها إلى الوزير مايك بومبيو وحصلت صحيفة "واشنطن بوست" على نسخة منها، إنّ "تعليقات الرئيس وإجراءاته فيما يتعلّق بالظلم العنصري وبالأمريكيّين السود تتعارض مباشرةً مع قيمي ومعتقداتي".

وتايلور التي تبلغ الثلاثين من عمرها، هي الشخص الأصغر سناً الذي يتم تعيينه في هذا المنصب وأول امرأة سوداء تشغله، حيث شغلت منصبها في الفترة من 2018 إلى 2020.

في مارس 2017، اكتسبت اهتمام وسائل الإعلام الاجتماعية لوجودها في جلسات الاستماع لتأكيد القاضي نيل جورسوش.

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عملت تايلور في فريق ترشيح القاضي جورسوش عندما التقى بأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قبل جلسات التأكيد.

في ديسمبر 2018 ، أشرف جورسوش على حفل أداء اليمين لتايلور في وزارة الخارجية الأمريكية، كما عملت سابقًا كمساعد لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

بدأت حياتها المهنية في الكابيتول هيل كمتدربة في مجلس الشيوخ الأمريكي في يوليو 2006.

وعملت تايلور أيضًا في غرفة مجلس الشيوخ الجمهوري كمساعد كبير في غرفة الغسيل.

حصلت تايلور على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من كلية برين ماور وكانت متدربة في صناعات كوخ بينما كانت طالبة جامعية.

في عام 2018 ، تم إدراجها في قائمة فوربس 30 تحت 30 عاما.