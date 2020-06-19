عقب أنباء ارتباطها بـأحمد فلوكس.. 10 معلومات عن الإعلامية ديالا مكي

علاقات و مجتمع

"وصلة غزل" بين الفنان أحمد فلوكس والإعلامية ديالا مكي، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، بعد أن نشر صورتها، لتقرر الأخيرة ممازحته بقولها "مين هيدي" ليرد عليها "فلوكس": "واحدة قمر كده دخلت حياتي خلت للحياة حياة"، ما جعلها تعقب: يا ربي شو بتعرف تحكي حلو.

وحسب مصادر لـ"الوطن"، فإن الفنان أحمد فلوكس، ارتبط عاطفيًا منذ فترة بالإعلامية اللبنانية ديالا مكي، التي تعمل مذيعة بتلفزيون دبي، ولكن حالت ظروف وتداعيات فيروس كورونا، دون إعلان ارتباطهما الرسمي حتى الآن، وتحديد موعد الزفاف، لتواجد كل منهما في بلد.

من هى ديالا مكي؟

1- حصلت على بكالوريوس في الآداب في الإعلام، وماجيستير في العلاقات الدولية.

2- عملت كإعلامية في تلفزيون دبي منذ سفرها إلى الإمارات في 2005.

3- شاركت في تغطية العديد من عروض الأزياء العالمية والمهرجانات العالمية مثل: كان وبرلين وفينيسيا.

4- أجرت مقابلات مع العديد من نجوم هوليوود ومصممي الأزياء، من بينهم: جورج كلوني، هيو غرانت، سوزان ساراندون، نيكول كيدمان، كايت بلانشيت، شارون ستون، وإيلي صعب، وجورجيو أرماني.

5- أطلقت سلسلة الأفلام الوثائقية عن دور الأزياء وتاريخ نشأتهم، خاصة: شانيل وديور وبياجيه وبولغاري.

Advertisements

6- شاركت ديالا في حملة ديور لإعادة إحياء الصور الشهيرة لماريو تيستينو.

7- اُختيرت ديالا في لائحة الـ١٠٠ شخصية الأكثر تأثيرا في العالم العربي تحت سن ال٤٠ في استفتاء مجلة أرابيان بيزنيس.

8- اُختيرت ضمن لائحة مجلة مادوموازيل فيغارو "١٠ نساء يحركن العالم العربي".

9- في 2017، قدمت سلسلة حول الموضة والعناية بالبشرة تحمل اسم "بيوتي توكس".

10 - يتابعها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ما يزيد على 500 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم.