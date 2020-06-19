بفارق 10 سنوات.. صينية تلد أخين من نفس البويضة

علاقات و مجتمع

في مفارقة غريبة للغاية لحالة ولادة ربما لا تتكرر كثيرًا، أعلنت أحد المستشفيات الصينية أن امرأة صينية أنجبت طفلاً يتمتع بصحة جيدة من بويضة متجمدة لمدة 10 سنوات، بعد عقد من ولادة ابنها الأكبر من جولة التلقيح الصناعي نفسها.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لجأت وانج البالغة من العمر 41 عاماً، إلى أخصائيي الخصوبة للمساعدة في عام 2009 بعد محاولاتها الفاشلة للإنجاب، لمدة خمس سنوات.

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وقال الأطباء إنهم زرعوا مجموعة من الأجنة باستخدام نفس الحيوانات المنوية والبويضات، وتم زرع واحدة منها في وانج على الفور، وتم تجميد الباقي.

ووُلِد الابن الأكبر لوانج، الملقب بـ"لولو"، في يونيو 2010 في مستشفى هوبي لرعاية الأم والطفل في وسط الصين، ووُلِد ابنها الأصغر الملقب "تونج تونج" يوم الثلاثاء الماضي في المستشفى نفسه.

وقالت زينج جي، وهي طبيبة من مركز الخصوبة بالمستشفى: "من وجهة نظر طبية، (لولو) و(تونج تونج) شقيقان توأمان"، ولم تعط الدكتورة مزيداً من التفاصيل عن التوائم لكنها قالت إن الشقيقين بلغ وزنهما عند الولادة 3.48 كجم.