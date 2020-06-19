في زمن كورونا.. إجراءات يجب اتباعها في الفنادق لمنع العدوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لاعتماد عدد من ضوابط الإقامة في الفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان، ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح وزير السياحة أن الاشتراطات اللازمة تتطلب عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر جميع أنواع النشاط الليلي بالفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وفي هذا الصدد، نذكر لكم أهم الإجراءات التي يجب اتباعها في الفنادق لمنع العدوى، وفق ما نقل موقعا "insights"، و"publichealth".

بالنسبة للعاملين بالفنادق:

يجب على مشغلي الفنادق الاستجابة بسرعة والبدء في اتخاذ تدابير وقائية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة من التدابير الصحية وزيادة الوعي.

- يجب على مديرين الفنادق التواصل مع الموظفين وتذكيرهم بأهمية غسل اليدين بشكل متكرر.

- من الضروري على إدارة الفندق توفير المطهر لضيوف الفندق والموظفين.

- إبلاغ ضيوف الفندق أن المطهرات متاحة وأن إدارة الفندق قد اتخذت تدابير تخفيف المخاطر.

- على إدارة الفندق وضع خطط للاستعداد لأسواء السيناريوهات.

- تجنب المصافحة بين العاملين في الفندق.

- يجب تطهير أي شيء يلمسه المسافر بشكل متكرر، ويمكن أن يشمل ذلك على سبيل المثال، أزرار الاتصال في المصاعد، ومفاتيح الإضاءة، ومقابض الأبواب، والمراحيض، والهواتف، وطاولة الاستقبال.

- إذا تم إدخال أحد النزلاء إلى المستشفى من الفندق، فيجب إبلاغ المستشفى بالأعراض التي يشعر بها المريض قبل وصوله إلى المستشفى.

- تأكد من توافر كميات كافية من السوائل للضيوف للشرب للحفاظ على ترطيب جيد

- يجب استبعاد الموظفين الذين يعانون من أي أعراض أثناء العمل حتى يصبحوا متعافين بشكل كامل.

- يجب على جميع الموظفين الذين يقومون بتنظيف البيئة الملوثة استخدام القفازات الواقية.

- الحرص على تنظيف وتطهير وتهوية الغرف بشكل مستمر.

- تطهير وغسل الملاعق والسكاكين والأواني والأكواب الخاصة بالنزلاء جيدا.

- ارتداء العاملين القفازات أثناء غسل ملابس النزلاء والوسائد والملايات.

بالنسبة للزوار والمسافرين:

- الحرص على غسل اليدين كثيرا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

- تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم باليدين.

- تجنب الاتصال الوثيق مع المسافرين الآخرين.

- يجب على النزلاء الذي يشعرون بأي أعراض البقاء في غرفتهم حتى التأكد من سلامتهم.

- من الضروري الإكثار من تناول السوائل والعصائر الطبيعية الطازجة.

- التخلص من المناديل الورقية والكمامات فورا في سلة المهملات بعد استخدامها.

- الحرص على ارتداء الكمامة والجوانتي أثناء الخروج من الغرفة.

- تجنب التجمعات مع المسافرين داخل الفندق وخارجه.

- تجنب لمس الأسطح ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة وأزرار الأسانسير.

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