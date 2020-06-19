8 أضرار.. إليك ما يحدث للجسم عند تناول الفول والطعمية يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لا تكاد تخلو وجبة الإفطار من وجود أطباق الفول والطعمية على المائدة، ويعتقد الكثير من الأشخاص أن هذا الإفطار يمدهم بالطاقة والتركيز، بالإضافة إلى الإحساس بالشبع طوال اليوم.

وفي التقرير التالي، يستعرض "الخليج 365" ما يحدث للجسم عند تناول الفول والطعمية يوميا، وفقا للدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية:

- أضرار تناول الفول والطعمية يوميا:

1- استهلاك الطعمية والفول يوميا وبكميات كبيرة، يؤدي إلى عدم تنوع المصادر الغذائية، وبالتالي عدم استفادة الجسم من الحصول على بعض الفيتامينات والمعادن الموجودة في باقي الأطعمة كالجبن والبيض، لذا من الأفضل التنوع في وجبة الإفطار.

2- الإصابة بالمشكلات الصحية، كالنقرس، نظرا لاحتوائهما على مستويات عالية من مركب البيورين، وبالتالي الاعتماد عليها بشكل يومي، يؤدي إلى ارتفاع حمض اليوريك في الدم.

3- احتمالية الإصابة بحصوات الكلى، خاصة حصوات حمض اليوريك آسيد.

Advertisements

4- قشور الفول من الصعب هضمها، ما يؤدي إلى بذل الجهاز الهضمي مجهودا كبيرا في عملية الهضم، ويسبب الانتفاخ وعسر الهضم.

5- يؤثر على القولون ويسبب الاضطرابات والانتفاخ.

6- يؤدي الاعتماد على الطعمية بكميات كبيرة وبشكل يومي إلى زيادة الوزن، نتيجة اكتساب المزيد من السعرات الحرارية، بسبب تشبعها بالزيوت أثناء القلي.

7- شراء الطعمية من الخارج يعرض الإنسان للكثير من الأضرار، بسبب تعرضها للقلي في الزيت أكثر من مرة في درجات الحرارة العالية، ما يؤدي تكوين مواد تسمى "هيدروكربونية"، وهي مواد مسرطنة تشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان.

8- تعرض الطعمية لزيت القلي المستمر مع درجات الحرارة العالية، يؤدي إلى تكون الدهون المتحولة بنسبة كبيرة، وتعتبر من ضمن الدهون الضارة التي تسبب نقص المناعة والتعرض للإصابة بالأمراض السرطانية.

وينصح "حماد"، بتناول الفول والطعمية على الإفطار مرة أو مرتين أو ثلاثة في الأسبوع، مع ضرورة عدم الإسراف في تناول كميات كبيرة.

وتابع أنه من الأفضل على ربة المنزل إعداد الطعمية منزليا، بالإضافة إلى عدم الإسراف في كمية الزيوت المستخدمة فيها أثناء القلي، وبجانب ذلك الحرص على تناول الخضروات الورقية الطازجة بجانبها، للتقليل من أضرارها.