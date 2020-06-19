كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يونيو 2020 06:47 مساءً - تقنية كونتور الوجه، اجتاحت عالم التجميل والمكياج حول العالم، بعدما عمدت الكثير من النجمات العالميات والعربيات الى "نحت" وجوههن بمستحضرات الكونتور الخاصة بالوجه. فسمحت تقنية كونتور الوجه بإبراز بعض الملامح وتصغير ملامح اخرى.



يبقى السؤال، في ظل كثرة مستحضرات الكونتور في السوق، كيف تختار السيدة بين مستحضرات الكونتور الكريمي والبودرة؟



الفرق بين الكونتور الكريمي والبودرة:

الفرق بين الكونتور الكريمي والبودرة



• نوعية البشرة: تلعب البشرة ونوعيتها دورا كبيرا في تحديد عملية الاختيار بين الكونتور الكريمي والبودرة.



البشرة الجافة، تعاني عموما من الخطوط والتشقق، لذلك يعتبر الكونتور الجاف اي كونتور البودرة، خيارا سيئا لها لانه سيساهم في ابراز مزيد من التجاعيد والخطوط، وفي منح البشرة مظهرا اكثر جفافا.



في المقابل، ينصح بتطبيق الكونتور الكريمي على البشرة الجافة. بالنسبة الى البشرة المزدوجة والبشرة الدهنية، ينصح باختيار الكونتور الجاف، لانه يساهم في امتصاص اللمعية ولا يقفل المسام المعرضة للانسداد بفعل الافرازات الدهنية.



• تطبيق الكونتور: الكونتور الجاف اي كونتور البودرة، يطبّق باستخدام الفرشاة، فيما الكونتور الكريمي يمكن تطبيقه، اما بالاصابع وإما باستخدام اسفنجة البلاندر التي تتمتع برأس مدبّب وتشبه البيضة.

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• الخبرة في تطبيق الكونتور: بالنسبة الى المبتدئات، ينصح بان يستخدمن كونتور البودرة، لانه أسهل من ناحية التطبيق ويمكن تصحيح اي خطأ بشكل اسهل. كما يمكن دمج كونتور البودرة مع بقية مستحضرات التجميل بسهولة اكبر، مقارنة بالكونتور الكريمي الذي يحتاج الى خبرة في اصول الدمج، بهدف الحصول على مظهر طبيعي.



• المناسبة: بالنسبة الى نوع المناسبة، فيعتبر ذلك معيارا اساسيا في الاختيار. اذا كانت المناسبة مهمة ومميزة، ينصح بتطبيق الكونتور الكريمي لانه يعطي نتيجة افضل في "نحت" الوجه. أما الكونتور الجاف فيلائم اكثر المكياج اليومي والكاجوال، لانه يمنح اطلالة طبيعية وغير متكلفة.



• التركيبة: الكونتور الكريمي يتمتع بتركيبة تشبه كريم الاساس السال اي الـ"فاونديشن" (الغامق والفاتح). أما الكونتور البودرة فهو يتمتع بتركيبة تشبه البودرة (الغامقة او الفاتحة). يمنح اسلوب مكياج مات اي جاف.

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