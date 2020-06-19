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البرونزر أفضل مسمرات الصيف

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يونيو 2020 06:47 مساءً - يعتبر البرونزر من أهم المستحضرات الصيفية التي تعشقها المراة، والتي تمنحنا الإطلالة والتوهج الصيفي المثالي .


اخترنا لك أجمل ألوان البرونزرات التي تليق بجبمع ألوان البشرة لتتألقي بها هذا الصيف. فاختاري منها ما يناسب جمالك.


نصيحة: طبقي البرونزر علي مناطق الوجه التي تتعرض طبيعيًا للشمس. باستخدام الضربات الخفيفة، أولًا طبقي البرونزر علي قمة جبهتك وعظام خدك وأسفل خط الفك. لعملهم بطريقة صحيحة، وضع البرونزر سيصبح علي شكل "3" علي ناحيتي وجهك.

 



برونزر" صنلايت من بيكا" BECCA Sunlit Bronzer

BECCA Sunlit Bronzer
BECCA Sunlit Bronzer


برونزر" سامير غلو من بوبي براون" Bobbi Brown Summer Glow

Bobbi Brown Summer Glow
Bobbi Brown Summer Glow


برونزر"ديورسكين مينيرال نيود برونز من ديور" Dior Diorskin Mineral Nude Bronze

Dior Diorskin Mineral Nude Bronze
Dior Diorskin Mineral Nude Bronze


برونزر" صن أنستنت وارمس برونزر من فانتي بيوتي" Fenty Beauty Sun Instant Warmth Bronzer

Fenty Beauty Sun Instant Warmth Bronzer
Fenty Beauty Sun Instant Warmth Bronzer


برونزر"تيراكوتا مواستيرايزينغ باودر من غيرلان" Guerlain Terracotta Moisturising Bronzing Powder

Guerlain Terracotta Moisturising Bronzing Powder
Guerlain Terracotta Moisturising Bronzing Powder


برونزر"أمبينت لايتنينغ برونزر من أورغلاس" Hourglass Ambient Lighting Bronzer

Hourglass Ambient Lighting Bronzer
Hourglass Ambient Lighting Bronzer


برونزر" رادينت مات برونزينغ باودر من ماك" MAC Radiant Matte Bronzing Powder

MAC Radiant Matte Bronzing Powder
MAC Radiant Matte Bronzing Powder


برونزر" مات برونزينغ باودر من نارس" Nars Matte Bronzing Powder

Nars Matte Bronzing Powder
Nars Matte Bronzing Powder

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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