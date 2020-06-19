البرونزر أفضل مسمرات الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يونيو 2020 06:47 مساءً - يعتبر البرونزر من أهم المستحضرات الصيفية التي تعشقها المراة، والتي تمنحنا الإطلالة والتوهج الصيفي المثالي .

اخترنا لك أجمل ألوان البرونزرات التي تليق بجبمع ألوان البشرة لتتألقي بها هذا الصيف. فاختاري منها ما يناسب جمالك.

نصيحة: طبقي البرونزر علي مناطق الوجه التي تتعرض طبيعيًا للشمس. باستخدام الضربات الخفيفة، أولًا طبقي البرونزر علي قمة جبهتك وعظام خدك وأسفل خط الفك. لعملهم بطريقة صحيحة، وضع البرونزر سيصبح علي شكل "3" علي ناحيتي وجهك.



برونزر" صنلايت من بيكا" BECCA Sunlit Bronzer BECCA Sunlit Bronzer

برونزر" سامير غلو من بوبي براون" Bobbi Brown Summer Glow Bobbi Brown Summer Glow

برونزر"ديورسكين مينيرال نيود برونز من ديور" Dior Diorskin Mineral Nude Bronze Dior Diorskin Mineral Nude Bronze

برونزر" صن أنستنت وارمس برونزر من فانتي بيوتي" Fenty Beauty Sun Instant Warmth Bronzer Fenty Beauty Sun Instant Warmth Bronzer

برونزر"تيراكوتا مواستيرايزينغ باودر من غيرلان" Guerlain Terracotta Moisturising Bronzing Powder Guerlain Terracotta Moisturising Bronzing Powder

برونزر"أمبينت لايتنينغ برونزر من أورغلاس" Hourglass Ambient Lighting Bronzer Hourglass Ambient Lighting Bronzer

برونزر" رادينت مات برونزينغ باودر من ماك" MAC Radiant Matte Bronzing Powder MAC Radiant Matte Bronzing Powder

برونزر" مات برونزينغ باودر من نارس" Nars Matte Bronzing Powder Nars Matte Bronzing Powder تابعي المزيد: استقبلي فصل الصيف بحواجب أكثر كثافة مع بنفت كوزمتكس

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