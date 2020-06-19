البرونزر أفضل مسمرات الصيف

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يونيو 2020 06:47 مساءً - يعتبر البرونزر من أهم المستحضرات الصيفية التي تعشقها المراة، والتي تمنحنا الإطلالة والتوهج الصيفي المثالي .
اخترنا لك أجمل ألوان البرونزرات التي تليق بجبمع ألوان البشرة لتتألقي بها هذا الصيف. فاختاري منها ما يناسب جمالك.
نصيحة: طبقي البرونزر علي مناطق الوجه التي تتعرض طبيعيًا للشمس. باستخدام الضربات الخفيفة، أولًا طبقي البرونزر علي قمة جبهتك وعظام خدك وأسفل خط الفك. لعملهم بطريقة صحيحة، وضع البرونزر سيصبح علي شكل "3" علي ناحيتي وجهك.
برونزر" صنلايت من بيكا" BECCA Sunlit Bronzer
برونزر" سامير غلو من بوبي براون" Bobbi Brown Summer Glow
برونزر"ديورسكين مينيرال نيود برونز من ديور" Dior Diorskin Mineral Nude Bronze
برونزر" صن أنستنت وارمس برونزر من فانتي بيوتي" Fenty Beauty Sun Instant Warmth Bronzer
برونزر"تيراكوتا مواستيرايزينغ باودر من غيرلان" Guerlain Terracotta Moisturising Bronzing Powder
برونزر"أمبينت لايتنينغ برونزر من أورغلاس" Hourglass Ambient Lighting Bronzer
برونزر" رادينت مات برونزينغ باودر من ماك" MAC Radiant Matte Bronzing Powder
برونزر" مات برونزينغ باودر من نارس" Nars Matte Bronzing Powder
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