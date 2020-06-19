هكذا تعتني المرأة السعودية بجمالها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يونيو 2020 06:47 مساءً - تعرف المرأة السعودية تماماً، كيفية العناية بجمالها، عن طريق خطوات أساسية تجعل بشرتها صحية، وشعرها حيوياً ولامعاً، ومكياجهاً ساحراً وجذاباً. وفي هذا المقال، سنعرفك الى كيفية اعتناء المرأة السعودية بجمالها، بداية من البشرة مروراً بالشعر وصولاً الى المكياج.



الكحل العربي

الكحل العربي



العيون الواسعة والجذابة، إحدى أهم المميزات التي تتمتع بها المرأة السعودية عموماً، والسر الذي يكمن وراء ذلك هو استخدامها الكحل العربي في رسمة العين. وإضافة الى دوره في جعل العينين أكبر وأوسع وأكثر جمالاً، فهو يحميهما من الالتهابات والعدوى البكتيرية.

تابعي المزيد: جديد على الخليج 365 TV: طريقة عمل واقي شمس بمكونات طبيعية



العسل

جربي العسل



يُعرف عن المرأة السعودية اهتمامها الكبير ببشرتها واتباع نصائح الجدات في الحصول على بشرة صحية. وأبرز هذه النصائح، استخدام العسل على البشرة بشكل دوري، سواء استعماله بمفرده أو خلطه مع مكونات طبيعية أخرى، كالكركم واللبن الزبادي، فهو يعمل على العناية بالبشرة وتنقيتها من البثور والشوائب ومنحها الإشراقة الدائمة.



زيت الأركان

جربي زيت الأركان



تتمتع السعوديات في غالبيتهن، ببشرة وجه مشدودة وخالية من التجاعيد والخطوط الدقيقة. وبالتأكيد هناك سر وراء ذلك، ألا وهو مواظبتهن على تدليك بشرتهن بزيت الأركان، ثلاث مرات أسبوعياً على الأقل، وذلك لأن هذا الزيت معروف بخصائصه التي تحافظ على شباب البشرة وحمايتها من ضرر أشعة الشمس والعوامل الطبيعية الأخرى، إضافة الى أنه يمنح البشرة المرونة اللازمة لمقاومة الظهور المبكر لعلامات الشيخوخة المبكرة.

Advertisements

تابعي المزيد: خلطات تبييض البشرة.. بسيطة وسريعة التحضير



الشعر المغذى واللامع

الشعر المغذى واللامع



لقد اعتادت المرأة السعودية منذ القدم، على استخدام زيت الزيتون على شعرها، وهذا ما يفسر تمتعها بشعر مغذى وصحي على الدوام. فهذا الزيت يساعد في تغذية الشعر وتعزيز نموه وجعله ناعماً ولامعاً في آن. أما طريقة استخدامه فتتم بتدليك الشعر وفروة الرأس به وتركه على الشعر مدة ليلة كاملة. أو يتم عمل ماسك منه من خلال مزجه مع أوراق الريحان المفروم وتطبيقه على الشعر.



أبرز خلطة لتبييض البشرة من المرأة السعودية

خلطة لتبييض البشرة من المرأة السعودية



المكونات

لتحضير هذه الخلطة، أنت تحتاجين الى المكونات التالية: ملعقتان من الزنجبيل المطحون، أربع ملاعق من زيت اللوز المر، كوب من زبدة الشيا، ملعقتان من الفيتامين E، ملعقتان من القرفة، ملعقة من إكليل الجبل المطحون، ونصف كوب من زيت جوز الهند.



طريقة التحضير

قومي بخلط جميع المكونات المذكورة آنفاً في شكل جيد. من ثم، ضعيها في المايكروويف وسخنيها لمدة ثلاثين ثانية. بعدها، أعيدي تحريك المكونات مجدداً بشكل يدوي الى أن تمتزج مع بعضها البعض وتتماسك. عندها، ضعي هذا الخليط في الثلاجة لمدة ربع ساعة. طبقي الخليط على بشرتك واتركيه الى أن يجف قليلاً. من ثم، شطفي وجهك جيداً بالماء الدافئ الى أن تزيلي كافة الرواسب عنها.

تابعي المزيد: 7 مأكولات صحية لبشرة شابة