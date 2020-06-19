أجمل رسومات الأظافر باللون الزهري

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يونيو 2020 06:47 مساءً - يعد اللون الزهري من أكثر الألوان تنوعاً في عالم مستحضرات التجميل، من ضمنها ألوان المناكير، حيث بالإمكان اعتماده بطرق عدة ليتلاءم مع إطلالات المرأة كافة. وفي ما يتعلق بالأظافر تحديداً، تعد رسومات الأظافر التي تعتمد على طلاء الأظافر الزهري خياراً رائعاً لمختلف المناسبات ولأوقات النهار في آن. لذلك، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة رائعة من موديلات المناكير باللون الزهري لتختاري من بينها ما يعجبك.



الزهري والأبيض

الزهري والأبيض



يعد مزيج الزهري والأبيض خياراً رائعاً لمختلف الأوقات والمناسبات، لا سيما بأسلوب المناكير الفرنسي. اعتمديه خلال الصيف، فهو أنيق وحيوي في الوقت نفسه، ويضفي على أظافرك لمسة راقية جداً. ولإضفاء التميز على أظافرك، زينيها بخط متعرج باللون الأحمر عند مقدمة الظفر.

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الزهري والبنفسجي

الزهري والبنفسجي



من المؤكد أن الألوان الزهري والأبيض والبنفسجي تشكل مزيجاً رائعاً على أظافرك تستدير الرؤوس له. فاعتمديها بطريقة عصرية أنيقة، بحيث تعتمدين هذه الألوان برسمة متناسقة وأنيقة، على أن تكون بثلاثة خطوط، الأول متساو والخطان الآخران متعرجان.



الزهري المخطط

الزهري المخطط



بإمكانك الحصول على رسمة أظافر بسيطة وكلاسيكية باللون الزهري الناعم، بطريقة سهلة جداً وسريعة. إذ يكفي أن تضعي طبقتين من المناكير الزهري الناعم، ومن ثم تقومين بتخطيط أظافرك بخطين ذي حجمين مختلفين، مستخدمةً المناكير الأحمر والأسود.

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الزهري والأحمر

الزهري والأحمر



إذا كنت تعتقدين أن القلوب الحمراء هي مخصصة لعيد الحب فقط، فأنت مخطئة. لذلك، طبقي المناكير الزهري في البداية، من ثم زيني مقدمة الأظافر بالقلوب الحمراء الناعمة، وهي رسمة أظافر مناسبة جداً للأظافر الطويلة ذات الشكل اللوزي. كما أنها ملائمة للسهرات والحفلات الصيفية.



تدرجات الزهري

تدرجات الزهري



الأظافر المتدرجة هي طريقة مثالية لاستخدام المناكير الزهري بأسلوب شبابي وحيوي مناسب جداً لأجواء الصيف. فإذا كنت من عشاق المناكير الزهري، استخدميه على أظافرك بتدرجاته المختلفة، مما يمنح أظافرك لمسة أنثوية جذابة. وبالإمكان اعتماده على مختلف أطوال الأظافر.



الزهري المزين بألوان الباستيل

الزهري المزين بألوان الباستيل



إذا كنت ترغبين في الحصول مظهر أظافر ممتع لفصل الصيف، فإن مزيج المناكير الزهري وألوان الباستيل يشكل أحد أفضل الخيارات. ضعي في البداية طبقتين من المناكير الزهري الفاتح، بعدها ارسمي خطوطاً رفيعة متعرجة بأشكال متداخلة مع بعضها البعض، مستخدمةً ألوان الباستيل.

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