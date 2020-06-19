كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يونيو 2020 06:47 مساءً - يعد تقشير البشرة من أهم خطوات العناية بالبشرة، حث يعمل على إزالة خلايا الجلد الميت والشوائب العالقة على سطح البشرة، مما يمنح المرأة بشرة ناعمة ومشرقة ومتوهجة. وفي هذا المقال، نرصد لك طريقة تحضير أفضل مقشر للوجه من المكونات الطبيعية، فلا تترددي في تجربته.



مقشر العسل والحليب

مقشر العسل والحليب



المكونات

- ملعقة كبيرة من العسل

- ملعقة صغيرة من حليب البودرة.





طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي كلاً من العسل الحليب، الى أن تحصلي على خليط متماسك. من ثم، طبقي الخليط على وجهك ورقبتك، مع التدليك بحركات دائرية بأطراف أصابعك لمدة خمس دقائق. بعدها، شطفي وجهك بالماء الفاتر، ثم بلّلي فوطة قطنية ناعمة بماء الورد، وامسحي وجهك بها.

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مقشر الشوفان والماء

مقشر الشوفان والماء



المكونات

- ملعقتان كبيرتان من الشوفان المطحون.

- ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.



طريقة التحضير والتطبيق

امزجي الشوفان المطحون والماء جيداً، حتى الحصول على عجينة متماسكة ولينة. من ثم، طبقي العجينة على وجهك، مع ضرورة تدليكه لمدة عشر دقائق. بعدها، شطفي وجهك بالماء الفاتر، نشفيه وادهنيه بكريم مرطب ملائم لبشرتك.

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مقشر السكر والليمون

مقشر السكر والليمون



المكونات

- ملعقة كبيرة من السكر.

- عصير نصف حبة من الليمون.

طريقة التحضير والتطبيق

قومي بخلط السكر وعصير الليمون جيداً. من ثم، بللي وجهك بالماء وطبقي عليه الخليط، مع تدليكه بأطراف أصابعك لمدة خمس دقائق. بعدها، شطفي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بفوطة ناعمة.



مقشر زيت الزيتون والسكر

مقشر زيت الزيتون والسكر



- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

- ملعقة كبيرة من السكر.



طريقة التحضير والتطبيق

لا تمزجي السكر وزيت الزيتون معاً، بل قومي أولاً بتشطيف وجهك بالماء الفاتر، ودهنه من ثم بزيت الزيتون، مع الحرص على الابتعاد كلياً عن منطقة حول العينين. بعدها، ضعي السكر فوق الزيت وقومي بتدليك بشرتك بحركات دائرية هادئة لمدة ربع ساعة. وعند الانتهاء، شطفي وجهك بالماء البارد. فإن كنت تمتلكين بشرة دهنية، لا تترددي في استخدام هذا المقشر، فهو ملائم جداً لك، حيث أنه يقلل من الإفرازات الدهنية على البشرة، إضافة الى أنه يعمل على ترطيبها والتخفيف من احمرارها وتهيّجها.

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