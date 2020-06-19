كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يونيو 2020 06:47 مساءً - يعد شرب الماء من أهم الطرق العلاجية والتجميلية لجسم الإنسان، إذ يطرد السموم ويحمي الكليتين ويقوي العضلات ويزيد من نسبة الطاقة في الجسم.

وإلى جانب منافعه الصحية، للماء أيضاً العديد من الفوائد التي تتعلق بجمال للبشرة ونضارتها وشبابها، فشرب الماء بكميات مناسبة يجعل البشرة نضرة ونقية وخالية من البثور ، وقد فسر العلماء ذلك بأن الجلد يحصل على الحد الأقصى من الماء المتسرب إليه عبر المسامات، فيبدو أكثر نضارة.

وخلال السطور التالية؛ يقدم لك "الخليج 365. نت" فوائد شرب الماء للبشرة، حسبما ذكرت اخصائية التغذية لمى النائلي:

فوائد شرب الماء للبشرة

يعد الماء أساس كل العمليات الحيوية التي تتم داخل جسم الإنسان، حيث يقوم تنقية الجسم من السموم، حتى يصبح الجسم قادرا على القيام بتلك العمليات والتنفس، بجانب فوائده الصحية العديدة للبشرة وهي كالآتي:

1- يعمل الماء على ترطيب البشرة ومحاربة جفافها.

2- يساعد الماء على تليين البشرة وتعزيز نعومتها حتى تبقى نضرة.

3- يحمي البشرة من التجاعيد ويحافظ على شبابها من خلال تجديد خلايا الجلد.

4- يعمل الماء على تصفية البشرة ومعالجتها من الهالات السوداء وانتفاخ العينين.

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5- يساعد شرب الماء على مكافحة الشيخوخة المبكرة.

5- الماء مناسب أيضا لصاحبات البشرة الحساسة ومن يعانين من أمراض جلدية، حيث يساعد في معالجة مشاكل البشرة مثل الإكزيما والإحمرار وحب الشباب.

الكمية المطلوب شربها من الماء يوميا

الكمية المطلوب شربها من الماء يوميا

أوضح خبراء التغذية أن كمية السوائل التي يحتاجها الجسم يومياً تختلف من شخص لآخر، مع وجود معدل طبيعي وهو لتر ونصف إلى لترين من الماء يوميا، كما أكدوا أن الجسم كأى نبتة في حاجة إلى الماء لتنمو وتصبح خضراء، وقد يصاب بالجفاف والأمراض عند نقص السوائل أو الماء الذي يحصل عليه يومياً، كارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، وكذلك الربو والسمنة.

وينصح بشرب الماء والسوائل في فصل الصيف بكثرة، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وتعرض البشرة للتعرق المستمر.

كما يمكن إضافة بعض المنكهات على الماء كالبرتقال والليمون والفراولة، أو تناول الخضراوات الغنية بالماء كالخيار والخس وغيرها.

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