لايف ستايل
شاركت الفنانة نور اللبنانية، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وظهرت الفنانة اللبنانية في الصور أثناء قضاء إجازة الصيف، ونشرت نور، صورا لها على متن يخت في عرض البحر.
وشاركت نور اللبنانية، في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان، الفنانة روجينا، الفنان أحمد زاهر، تأليف وإخراج محمد سامي
وفي الدراما التلفزيونية شاركت نور في العديد من المسلسلات أشهرها سرايا عابدين في موسميه الأول والثاني، الإكسلانس، رحيم.
كانت هذه تفاصيل خبر في يخت بالبحر.. الفنانة نور تشارك متابعيها بصور جديدة خلال إجازة الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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