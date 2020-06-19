منها الضغط العصبي.. أسباب ظهور حب الشباب بعد الثلاثين وطرق علاجه

صحة

قد يفاجأ الكثير من ظهور حب الشباب، بعد دخول سن الثلاثين، ورغم أنه عادة ما يظهر في سن المراهقة، ما يجعل الأمر يمثل حالة نفسية سيئة، خاصة للفتيات والسيدات.

ونقلا عن موقع "DW" الألماني ووفقا لمجلة إكسبريس الألمانية، فإن الأطباء يطلقون على هذه الظاهرة "حب الشباب المتأخر" ويقولون إنها تصيب نحو ربع النساء في الفئة العمرية بين 25 و45 عاما.

الغريب أن هذه الحبوب تظهر لدى نساء في الثلاثينات أو الأربعينات رغم أنهن لم يعانين مطلقا من مشكلة حب الشباب خلال فترة المراهقة، وهو أمر يرجعه الأطباء إلى تناول حبوب منع الحمل التي تؤثر على الهورمونات وتمنع انسداد مسام الوجه والتهابها وظهور الحبوب، وعندما توقف النساء استخدام حبوب منع الحمل، يبدأ حب الشباب في الظهور بالوجه حتى بعد انتهاء فترة المراهقة بسنوات طويلة، فالتوقف عن تناول حبوب منع الحمل يؤدي إلى زيادة إفراز هورمونات الذكورة وبالتالي تظهر الحبوب.

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ويعتبر الضغط العصبي من الأسباب المهمة أيضا في ظهور حب الشباب في الثلاثينات وما بعدها، لاسيما وأن الضغط العصبي يؤدي أيضا إلى زيادة إفراز هورمونات الذكورة علاوة على هورمونات التوتر والتي تغير من طبيعة عملية إفراز الدهون في الوجه، وأحيانا تظهر الحبوب على الوجه نتيجة لجراثيم معوية بسبب تغذية غير متوازنة أو تناول المضادات الحيوية.

ومن الممكن أن تكون مستحضرات العناية بالوجه هي نفسها السبب وراء ظهور هذه الحبوب، إذ أن استخدام كريمات مكافحة التجاعيد أو بعض الكريمات الليلية الغنية بالدهون، قد تسبب أيضا في ظهور الحبوب، وفقا لتقرير "إكسبريس".

والتعامل المثالي مع أزمة ظهور حب الشباب، يتطلب معرفة سببها، فالحبوب الناتجة عن سوء تغذية تحتاج تغيير النظام الغذائي أو نمط المعيشة، وتتمثل الخطوة الثانية في النظافة خاصة عندما يتعلق الأمر بالحبوب غير المتقيحة والتي تعاني منها معظم النساء. ويساعد الخضوع لعمليات التنظيف العميق للبشرة لدى المتخصصين، في التخلص من الحبوب.

ومن المهم استشارة الطبيب في حالة تقيح الحبوب لأن العلاج يحتاج لمضادات حيوية قبل استخدام أنواع المراهم والكريمات الطبية.

ويمكن استخدام وسائل طبيعية كماء الورد أو النعناع لإغلاق المسام وكذلك الابتعاد عن مستحضرات البشرة التي يدخل الكحول في تركيبها.

وتحتاج معالجة الحبوب لتغيير بعض العادات الغذائية، فالمعروف أن الإكثار من منتجات الألبان والكربوهيدرات والسكريات يضر بالبشرة ويزيد من ظهور الحبوب، لذا يفضل التقليل من هذه الأغذية مع زيادة تناول الخضروات والفواكه عندما تبدأ الحبوب في الظهور.