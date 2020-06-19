دليلك لأفضل التطبيقات الرياضية بديل الجيم في المنزل.. هكذا تستفيد منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

طردنا فيروس كورونا جميعًا من صالاتنا الرياضية، وأبعدنا عن ممارسة الرياضة بالشكل الروتيني الذي اعتدنا عليه، ولكن هناك الكثير من تطبيقات اللياقة البدنية التي تجعل من السهل العثور على تمرين يناسب أسلوبك وميزانيتك.

إليك بعض النصائح وأفضل التطبيقات المناسبة سواء للمبدئين أو للمحترفين، حسبما جاء في موقعي "cnbc" و"smh"، كل ما عليك تحديد موعد مناسب لممارسة الرياضة في المنزل، وكأنه موعد "حقيقي".

ClassPass Live

يجلب التطبيق مجموعة متنوعة من التدريبات إلى منزلك مما يجعلك تتعرق تمامًا كما تفعل في الصالات الرياضة.

يستطيع المدربون تحفيزك على أداء التمارين مع التعديلات التي تمكنك من القفز إلى أعلى مستوى. تتميز الفصول الدراسية التي تبلغ مدتها 30 دقيقة بالكفاءة الفائقة ويمكن تكديسها بسهولة للتمرن لفترة أطول.

وهناك مجموعة متنوعة من تمارين القلب والقوة واليوجا داخل التطبيق الذي يستخدمه المستخدمون عادةً لحجز دروس في الاستوديو.

إليك كيفية استخدام التطبيق:

- افتح التطبيق وانقر على "استكشاف التمارين الرقمية"

- قم بالتمرير خلال خيارات التمرينات الصوتية مثل HIIT وفئات القوة التي تستهدف الجسم بالكامل أو عضلات البطن أو الجزء العلوي أو السفلي من الجسم، عادةً ما تكون فصول الفيديو 30 دقيقة مع توفر تدريبات سريعة للفيديو في الأسفل، وتتراوح بين حوالي 7 إلى 15 دقيقة. يتم ترتيب التدريبات الصوتية حسب الطول وتتنوع بشكل أوسع.

- قبل البدء، تحقق من "المعدات المطلوبة". لا تحتاج حقًا إلى جهاز مراقبة القلب، ولكن هذا سيخبرك ما إذا كان التمرين يتطلب أوزانًا أو معدات أخرى. لا تتطلب تمارين HIIT وyoga أي معدات.

السعر: يقدم ClassPass تدريباتها الصوتية والمرئية مجانًا.

تنزيله: عبر آيفون اضغط هنــا وعبر أندرويد اضغط هنـــا.

The Yoga Collective

يُسهل التطبيق وموقعه على الويب البحث عن اليوجا أو رياضة البيلاتس أو التأمل الموجه حسب النوع والمستوى والطول، ولديه الكثير من الخيارات حتى تتمكن من اختيار منطقة جسدك التي تريد تخفيفها، ويمكنك الضغط في التمرين أو التأمل إذا كان لديك خمس دقائق فقط أو ساعة كاملة.

سواء كنت تريد 10 دقائق أو ساعة لممارسة اليوجا، يتيح لك The Yoga Collective التصفية لكل ميزة تقريبًا في تمرينك، ويمكنك اختيار ما إذا كنت تريد أن ترى إعدادًا لفئة المجموعة أو مدربًا يعمل بمفرده ولا تتطلب العديد من هذه التدريبات أي معدات باستثناء اليوجا إذا كنت ترغب في ذلك.

يتيح لك اختيار فصل دراسي بناءً على فئات متنوعة، ويمكنك التصفح حسب المجموعات، مثل "سلسلة تدفق الصباح" أو عن طريق التركيز، مثل التأمل أو القوة أو التمدد، من بين فئات أخرى. ويمكنك الاختيار من بين مختلف الفصول والمعلمين ومناطق التركيز ومستويات اللياقة البدنية والمزيد.

السعر: لدى Yoga Collective فترة تجريبية مجانية لمدة 15 يومًا واشتراكه 15 دولارًا في الشهر أو 150 دولارًا للسنة.

تنزيله: عبر آيفون اضغط هنــا وعبر أندرويد اضغط هنـــا.

STEEZY Studio

يقدم عددًا كبيرًا من دروس الرقص والبرامج التعليمية للراقصين المبتدئين والمتقدمين وبينهم.

هذه الدروس ذات جودة عالية، ومن الرائع القيام به مع الآخرين إذا كنت عالقًا في المنزل مع زميل في الغرفة، أو عدة أشخاص.

الدروس الروتينية شاملة ومتسارعة، والفصل الذي يمكن أن تأخذه لروتين قصير حوالي 42 دقيقة.

تأكد من أن لديك اتصال إنترنت قوي للحفاظ على تشغيل الفيديو بسلاسة، أو اختيار تنزيل مقاطع الفيديو الفردية قبل البدء.

السعر: يقدم فترة تجريبية مجانية لمدة سبعة أيام، ثم يكون اشتراكه 19.99 دولارًا في الشهر أو 99.99 دولارًا سنويًا.

تنزيله: عبر آيفون اضغط هنــا وعبر أندرويد اضغط هنـــا.

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Nike Training Club

يقدم التطبيق أكثر من 200 تمرين واسع النطاق، من تدريب القوة إلى اليوجا إلى تمارين الكارديو. وأهم ما يميز التطبيق أنه مجاني.

تتشابه التمارين على التطبيق مع ما كنت تفعله في صالة ألعاب رياضية، لذلك تشعر أنك تبتعد كثيرًا عن روتين حياتك المعتاد، ويمكنك اختيار التدريبات التي لا تتطلب أي معدات.

بمجرد تسجيل الدخول، اضغط على علامة التبويب "التدريبات" في الأسفل، ويمكنك بعد ذلك التصفح حسب مجموعة العضلات ونوع التمرين والمعدات. قبل البدء في التمرين، تحقق من المعدات اللازمة والطول والقوة (تتراوح جميع التمارين من 5 دقائق إلى 60 دقيقة).

السعر: التطبيق مجاني، ويقدم بعض الميزات بسعر 14.99 دولارًا في الشهر أو 119.99 دولارًا للسنة.

تنزيله: عبر آيفون اضغط هنــا وعبر أندرويد اضغط هنـــا.

Pilates Anytime

لا يوجد صوت إضافي بجانب تدريس المدرسين، قد تكون موسيقى الخلفية مشتتة للغاية أو مزعجة أثناء مقاطع فيديو معينة في مكان آخر، ويحتوي على مجموعة متنوعة من الدروس.

يجعل التطبيق من السهل جدًا العثور على نوع الفصل الدراسي الذي تبحث عنه اعتمادًا على المدة أو المستوى أو المعدات.

يمكنك أيضًا تنزيل مقاطع فيديو للعرض بلا إنترنت، أو الانضمام إلى برنامج "التحدي" لمجموعة من الفصول الدراسية على مدار أيام متتالية.

السعر: هناك فترة تجريبية مجانية لمدة 15 يومًا. ثم يكلف الوصول إلى التطبيق وموقع الويب 17.99 دولارًا في الشهر.

تنزيله: iPhone و Android.

Centr

أُطلق هذا التطبيق العام الماضي قبل انتشار الفيروس التاجي، من قبل الممثل الأسترالي كريس هيمسوورث، وهو يضم قائمة خبراء اللياقة والتغذية.

ويعتبر "Centr" من أفضل التطبيقات للمبتدئين، على الرغم أنك إذا كنت ترغب في الخروج من روتينك المعتاد، فإنه يحتوي على تمارين الملاكمة وفنون القتال التي لا يتم تضمينها في معظم التطبيقات.

يبدأ اشتراكه بسعر 30 دولارا شهريا، ويمنح إصدار تجريبي مجاني لمدة ستة أسابيع.

Les Mills on Demand

يتمتع التطبيق بقاعدة جماهيرية شغوفة بشدة، ويعتمد بشكل كبير على تمارين القلب ومدربين مفعمين بالحيوية.

وبعض التمارين مثل BodyAttack وGrit لا تحتاج إلى معدات. جرب تمارين الرقص - فهي ممتعة وصعبة بشكل مدهش، والقيام بها في المنزل يعني أنه لا داع للقلق بشأن إحراج نفسك.

ويقدم إصدارا تجريبيا مجانيا لمدة 14 يومًا. ويبدأ الاشتراك بسعر 24.99 دولارًا في الشهر.