عادات خاطئة يجب عليك تجنبها في العمل.. تسبب أضرارا صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك بعض العادات الخاطئة التي يقوم بها العديد من الأشخاص أثناء تواجدهم في العمل، وهي في الحقيقة تضر بصحتنا كثيرا خصوصا في ظل تفشي فيروس كورونا.

نذكر لكم بعض من هذه العادات الخاطئة، التي تسبب أضرارًا لا نراها بالعين المجردة، وفق ما أورد موقعا "forbes" و"catherinescareercorner".

- عدم تنظيف الأكواب أو استعمالها بشكل متكرر، يؤدي إلى تكوّن الفطريات والبكتيريا الضارة.

- مشاركة أدوات الطعام مع زملاء العمل، قد يسبب انتقال كثير من الأمراض عن طريق اللعاب.

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- تناول الطعام على المكتب يمكن أن يؤدي إلى تكون البكتيريا، نتيجة تواجد بقايا الأكل، ما ينتج الإصابة بالأمراض.

- تبادل أدوات التجميل بين الفتيات في العمل، قد ينتج عنه الإصابة بالقروح والعدوى، وكذلك تبادل السجائر أيضا.

- الذهاب للعمل أثناء المرض، إذ يؤدي إلى زيادة الشعور بالتعب والإجهاد، بالإضافة إلى نشر الجراثيم في المكتب، لذلك يجب على المرضى أخذ قسط من الراحة داخل المنزل حتى تماثل الشفاء.

- إهمال تنظيف المرحاض قبل الجلوس عليه، قد يسبب الإصابة بتقلصات المعدة والإسهال.

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