أبرز إطلالات شام الذهبي ..ستعجبك الخبارات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يونيو 2020 04:44 مساءً - لمع اسم ابنة الفنانة السورية أصالة نصري بشكل كبير، ولا سيما بعد ظهورها بشكل كبير خلال الفترات الأخيرة مع والدتها، ولاحظنا ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها بأزياء أنيقة ومنسقة بعناية، ولكثرة محبيها ومتابعتهم لها، جمعنا لهنّ أبرز إطلالاتها؛ لتقيِّمن برأيكن الأفضل.



خيارات صيفية

فساتين صيفية من شام الذهبي



اعتمدت شام عدة خيارات صيفية، منها فستان من المخمل الأزرق المصمم بشكل قصير ولامع تكسوه التطريزات الفضية لخيار أنيق للمناسبات، وارتدت فستانًا واسعًا وناعمًا باللون السماوي لإطلالة مرحة وبسيطة، وظهرت بتنورة بيضاء مزينة بالأزرق والأحمر مع بلوزة قصيرة حمراء، وأطلت بفستان أبيض ناعم مزين بحزام ذهبي للخصر لإطلالة بسيطة وأنيقة، وتأنقت بشورت ذهبي مع بلوزة بيضاء وبليزر أبيض مزين بالذهبي.

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إطلالات عملية

إطلالات علمية



اختارت شام عدة خيارات رسمية مناسبة للعمل، منها بنطال وبلوزة باللون الأبيض مع بلوزة من الدانتيل الأسود، ونسقت تنورة قصيرة سوداء مع معطف أسود وقميص أبيض مصمم بأكمام واسعة، وتجملت بفستان أبيض رسمي ومعطف بني أنيق لخيار حيادي، وتزينت بفستان أحمر عملي مزين بفتحة جانبية، وأكملته ببنطال أحمر بدرجة مشابهة لخيار جذاب.

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