صيحات شنط كتف موضة صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يونيو 2020 04:44 مساءً - برزت صيحة شنط الكتف على إختلاف أشكالها وأحجامها خلال عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020 .



تعرفي الى أحدث تصميمات شنط الكتف لتتالقي هذا الصيف.



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شنط كتف كبيرة موضة الموسم





Khaite



تسابقت دور الأزياء العالمية في تقديم شنط الكتف كبيرة ومتوسطة الحجم، يمكن أن تزيني اطلالتك الكاجوال بالحقيبة الحمراء من ماركة Khaite أو بالحقيبة الجملي المزودة بحزام طويل وجيوب كبيرة من مجموعة مايكل كورس Michael Kors، تناسب هذه الموديلات ممشوقات القامة.







شنط القش الموضة الأبرز في 2020





تربعت الشنط المصممة من القش على عرش الموضة العالمية، أحببنا اصدارات ماركة مايكل كورس Michael Kors التي تميزت بالحجم الصغير والحزام الطويل القابل للتعديل والذي يمكنك تنسيق هذا الموديل مع فستان أبيض وصندال ملون.

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شنط مزودة بيد قصيرة لإطلالة عملية





إلى جانب الحزام الطويل زودت بعض الماركات حقائبها بيد قصيرة لتسهيل حملها بأكثر من طريقة، أعجبتنا اليد المضفره التي زينت حقيبة كلوي Chloé واليد الذهبية على شكل الفهد التي أزدانت بها حقائب لانفان Lanvin والتي حولتها إلى قطعة تناسب اطلالات النهار والمساء.







شنط كتف بلمسات عصرية مميزة

Balmain





حرصت بعض الدور العريقة على تزيين حقائب ربيع وصيف 2020 ببعض اللمسات المميزة، ازدانت حقيبة الكتف بروينزا شولر Proenza Schouler من الأمام بإبزيم كبير بينما زينت دار بالمان Balmain الحقائب متوسطة الحجم بحزام مضفر ملون ونرشح هذا الموديل للشابات.

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