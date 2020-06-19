3 صيحات أحذية أساسية لصيف 2020 من أهم العلامات التجارية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يونيو 2020 04:44 مساءً -

لأن الأحذية هي واحدة من أهم الاكسسوارات التي تعني الكثير للمرأة في استكمال إطلالتها وأناقتها، تفاجئنا العلامات التجارية في كل موسم بتصاميم ملفتة وفاتنة من تصاميم الأحذية، حيث يأتي بعضها كلاسيكياً أنيقاً لعاشقات الإطلالات الراكزة، وبعضها الآخر غريباً بألوانه وتصاميمه.

صندل بكعب بلاتفورم بتصميم بولكا من ميسوني Missoni



وقد قدمت دور الأزياء العالمية خلال أسابيع الموضة لصيف 2020 مجموعات مميزة من الأحذية التي تعتبر أساسية لهذا الموسم، حيث اخترنا لك منها 4 تصاميم يجب أن تقتنيها في خزانتك كي تكوني بالفعل ترندي ومتابعة لأحدث الصيحات..

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3 صيحات أحذية موضة صيف 2020

الأحذية بكعب بلاتفورم Platform Heels موضة صيف 2020

صندل بعكب بلاتفورم من سيمون روشا Simone Rocha



الفتي الأنظار في صيف 2020 من خلال اعتماد الأحذية بكعب بلاتفورم Platform Heels العصرية والتي تعتبر ترندي لأقصى الحدود هذا الموسم.

اختاري منها تصاميم البوتس الجلدية المستوحاة من سبعينيات القرن الماضي، كما رصدناها لدى دار لويس فويتون Louis Vuitton وضمن عرض تيبي Tibi خلال أسابيع الموضة العالمية.

كما وأخذت الأحذية بكعب بلاتفورم شكل الصندل لصيف 2020، فجاءت ممزوجةً مع القش ضمن عرض سيمون روشا Simone Rocha وبكعب من البولكا العصري لدى ميسوني Missoni.

نسقي الحذاء بكعب بلاتفورم مع إطلالة كاجوال بالجينز إذا كان مصمماً من القش، أو مع تنورة أو فستان قصير إذا ما جاء بشكل بوتس عالٍ.

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الأحذية مع بكلة أمامية بتصميم ماري جين Mary Jane موضة صيف 2020

حذاء بتصميم ماري جين بدون كعب من شانيل Chanel



جاءت الأحذية مع بكلة أمامية والتي تعرف باسم ماري جين Mary Jane لتتربع على عرش موضة أحذية صيف 2020. وقد لفتتنا على منصات عروض أهم الدور العالمية، فرصدناها مازجةً بين اللونين الأبيض والأسود وبدون كعب لدى دار شانيل Chanel، وذات تصميم صيفي بامتياز ضمن عرض كوتش Coach من خلال حذاء بكعب من الجلد الأحمر مع بكلة زرقاء عصرية. أما ضمن عرض مارين سير Marine Serre فجاء حذاء ماري جين مفعماً بروح الشباب وترندي من خلال تصميم من الساتان البرتقالي.

سيبدو حذاء ماري جين بمختلف تصاميمه جذاباً وملفتاً إذا ما تم اعتماده مع أزياء بالكاروهات ذات ألوان متناسقة لإطلالة متكاملة.

أحذية الربطة على الكاحل موضة صيف 2020

صندل بربطة على الكاحل من برابال غورونغ Prabal Gurung



يعد الصيف الوقت المثالي لإبراز جمال الرجلين من خلال الأحذية ذات التصاميم العصرية والمبتكرة المناسبة لأوقات الحر، وتلك المستوحاة من النزهات البحرية.

ولصيف 2020، ركزت الدور العالمية على إبراز الكاحل من خلال تصاميم أحذية الربطة على الكاحل، فجاءت على منصات العروض بأساليب متنوعة وكعوب مختلفة، سواء مصممة من القش كما ارتدتها عارضة جي دبليو اندرسون JW Anderson أو بتصميم الغلادييتر مثلما رأيناها على منصة فالنتينو Valentino أو حتى بكعب لإطلالة رسمية أنيقة ومميزة مصل الصندل الأبيض المميز ضمن عرض برابال غورونغ Prabal Gurung.

ارتدي أحذية الربطة على الكاحل بأسلوب غلادييتر لإطلالة بوهيمية ملفتة مع فستان أو تنورة بالطبعات.

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