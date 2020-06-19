طرق تنسيق بنطلونات الجينز للمحجبات على طريقة المشاهير

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يونيو 2020 04:44 مساءً - تعتمد مدوّنات الموضة والمشاهير المحجبات على خيارات الجينز المحتشمة والمنسقة بعناية، ليظهرن دومًا بإطلالة مناسبة لكل المحجبات في الوطن العربي، لذا جمعنا لكنّ اليوم عدة تنسيقات محتشمة ببنطال الجينز، فاستوحين منها ما يناسبكن.

خيارات حيادية بالجينز من لينا صنوبر

لينا صنوبر



فضَّلت مدونة الموضة لينا اختيارات البنطلونات الجينز وتنسيقها بأسلوب حيادي، ومن أحدث إطلالاتها ظهرت ببنطال الجينز الأزرق مع بلوزة بيضاء ومعطف طويل بني، وأكملت بنطال الجينز ببلوزة بيضاء ناعمة ومعطف صوفي باللون البيج لخيار حيادي أنيق، وأطلت ببنطال الجينز مع بلوزة بيضاء ناعمة ومعطف زهري طويل، ولخيار عملي ارتدت بنطال الجينز مع بلوزة وبليزر باللون الأبيض.

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إطلالات عصرية للعمل بأسلوب حصة الخطاف

حصة الخطاف



اعتمدت اليوتيوبر الكويتية حصة الخطاف الخيارات العصرية في تنسيق الجينز المناسب للعمل، ومنها نسقته مع بلوزة بيضاء واسعة وأكسسوارات بنية لإطلالة حيادية، واختارت الجينز الواسع مع بليزر أسود وبلوزة باللونين الأبيض والأسود، وتأنقت ببنطال الجينز الأزرق مع بلوزة بيضاء وبليزر بني لإطلالة حيادية للعمل.

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تنسيقات شبابية بالجينز من وحي آلاء الهندي

آلاء الهندي



تنسق المذيعة آلاء الهندي الجينز بأسلوب شبابي بسيط، وفي أحدث إطلالاتها تجملت به مع بلوزة صفراء ومعطف زيتي مزين بالأسود، وتزينت ببنطال الجينز الأزرق الضيق مع قميص أزرق من الجينز الفاتح لإطلالة شبابية أنيقة، وتألقت بالجينز مع قميص أسود بسيط لخيار شبابي مناسب للإطلالات اليومية.

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