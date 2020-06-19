مجوهرات هيا عبد السلام ..لمسات هندسية وأناقة بارزة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يونيو 2020 04:44 مساءً - تحب هيا عبد السلام لفت الأنظار بشدة، من هنا تسعى الى التركيز على المجوهرات البارزة والملفتة. ال أن أكثر ما يميز تصاميم المجوهرات الخاصة بها هي الأشكال التي تختارها ذات الطابع الهندسي الجميل والتي تنم عن حرفية عالية في التصميم وتبرز بشكل جميل. فما هي الأشكال التي تركز عليها هيا عبد السلام وكيف يمكن ارتداؤها بالطرق الصحيحة.



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أشكال مجوهرات هندسية

مجوهرات هيا عبد السلام





مختلف الأشكال الهندسية بتصاميمها المتنوعة هي نقطة ضعف هيا عبد السلام، هذه الأشكال التي تلفت النظر بشدة وتأتي بتصاميم متنوعة سواء دائرية أو مربعة أو مستطيلة أو غيرها... هذا وتعمل هيا على اختيار قطع عديدة متناسقة مع بعضها البعض بشكل ينشأ اطلالة متناغمة.

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مجوهرات بتوقيع دور عالمية





مجوهرات هيا عبد السلام



تهوى هيا عبد السلام ارتداء المجوهرات الموقعة من أهم الدور العالمية العريقة التي تعنى بتصميم الجواهر البارزة. ولعل أهم العلامات تحبباً الى قابها هي بياجيه Piaget التي دائماً ما تختار تصاميمها للظهور في مناسبات عديدة. هذا بالإضافة الى ميسيكا وشوبارد وبولغاري وغيرهم كثر...

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تنسيق المجوهرات الجيومترية بأسلوب صحيح

اعملي على تنسيق هذه المجوهرات بالطرق الصحيحة من خلال النصائح التالية:

مجوهرات هيا عبد السلام



• ركزي على قطعة واحدة بارزة ذات تصميم ملفت لكي تسلطي الضوء عليها.

• احرصي على أن تكون أزيائك ذات أسلوب ناعم وبعيد عن المبالغة وخالي من النقشات.

• لا تكثري من القطع والتفاصيل في اطلالة واحدة لكي لا تظهري بأسلوب مبالغ به.

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