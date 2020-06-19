"لو في مني راجل هتجوزني".. زينة تستخدم تطبيق Face App وتتحول إلى رجل

علاقات و مجتمع

من وقت إلى آخر تشارك الفنانات متابعيهن بصورهن على التطبيقات المختلفة، آخرها تطبيق Face App، الذي يحول الشخص إلى هيئته في الجنس الآخر.

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وشاركت الفنانة زينة، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتها بعدما أصبحت في هيئة رجل، لتبدي إعجابها معلقة على الصورة: "هي دي الرجالة ولا بلاش وده شكل فتى أحلامي والنبي يا جماعة اللي يلاقيني وأنا علي شكل راجل يقولي فورًا.. فتى أحلامي.. ده أنا لو شفتني وأنا راجل هاروح اتقدملي واتجوزني".

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصورة، فعلقت الفنانة رنا سماحة قائلة: "بقيتي شبه هاني سلامة"، بينما علقت الفنانة عبير صبري: "أنا عارفة إنك هتتجوزي إيطالي أو إسباني في الآخر"، لترد عليها زينة مازحة: "دي معلومة بقى".