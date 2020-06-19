بوسي شلبي تحسم الجدل حول مصدر إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (فيديو)

علاقات و مجتمع

كشفت الإعلامية بوسي شلبي، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، التي لازالت تتواجد في العناية المركزة داحل مستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية.

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وأوضحت "شلبي" خلال لقائها مع برنامج "et بالعربي" أن مصدر إصابة رجاء الجداوي لفيروس كورونا المستجد، يرجع إلى تصوير مسلسل "لعبة النسيان"، وليس تقديم العزاء إلى الإعلامية صفاء أبو السعود في وفاة زوجها: "أعتقد خدتها من التصوير مش من العزا.. لأننا كلنا روحنا العزا".

وعن ما تردد حول انتقال العدوى من رجاء الجداوي، إلى الطبيب المعالج لها، نفت "بوسي" كل هذه الأحاديث قائلة: "الدكتور مش مخصص لرجاء الجداوي هي في مستشفى حكومي ومفيهاش ميزات لرجاء الجداوي.. والدكتور مش بيروحلها هي بس وبيتعامل مع ناس كتير".

وعن حالة الفنانة الصحية وإجرائها للمسحة للفيروس، قالت "بوسي"، إن حالتها حاليًا ليست متوقفة على المسحات الخاصة بالفيروس فقط، لكنهم يريدون أن تتحسن حالة الرئتين وتعود لحالتها الطبيعية: "مش شاغلين بالنا بالمسحات شاغلين بالنا بالتنفس بتاعها.. هي أجهدت نفسها في الفترة الأخيرة.. في التصوير والمناعة عندها ضعيفة".