علاقات و مجتمع
لازالت حالة الحزن تخيم على مواقع التواصل الاجتماعي، لوفاة "ماما سناء"، أشهر يوتيوبر على "السوشيال ميديا".
وعبر حساب نجلها "حمو" على تطبيق "إنستجرام"، طالب متابعيه بالدعاء لوالدته الراحلة: "ادعولها بالله عليكم"، كما أنه كتب قائلًا: "أمي في الجنة ان شاء الله".
تفاعل مع طلب نجل "ماما سناء"، آلاف متابعيه، حيث وصلت التعليقات إلى أكثر من 10 آلاف تعليق بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة: "كانت نعمة الأم لعيالها" "أول ما عرفت الخبر فضلت أدور على قنواتكم" "الله يرحمها ويصبرك".
وكانت "ماما سناء" لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى بعدما عانت من ضيق تنفس شديد، لتودع ابنها "حمو" بالدعاء له والتعبير عن حبها له: "قالتلي أنا بحبك أوي.. ودعتلي ربنا يفك ضيقتي ويسدد ديني"، بحسب ما ذكره لـ"هن".
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا طلب ابن ماما سناء من متابعيها عقب وفاتها؟.. والاستجابة سريعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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