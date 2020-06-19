حلا شيحة عن "البوتكس": غلطة.. وانزعجت من نفسي زيكم (فيديو)

علاقات و مجتمع

تعرضت الفنانة حلا شيحة، خلال مشاركتها في مسلسل "خيانة عهد"، الذي شاركت به في الموسم الرمضاني، لبعض الانتقادات بسبب تغيير بعض ملامحها جراء حقن وجهها وشفتيها بالبوتكس في وجهها.

وهو ما أكدته، خلال استضافتها أمس، مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، إذ وصفت إجرائها لعمليات التجميل بـ"الغلطة"، إذ كانت متحمسة لما تفعله هذه العمليات، لكنها انزعجت بعد ذلك من رؤية النتيجة.

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وتابعت "حلا" بأنها لم تتمكن من التخلص من تأثير ما خضعت له من تعديلات في وجهها، بسبب ارتباطها بتصوير مسلسل "خيانة عهد"، فالعملية لم تفشل لكنها لم تناسبها.

وأوضحت أنها كانت تنتقد أيضًا مظهرها في "خيانة عهد" مثلما فعل بعض متابعيها، إذ شعرت بوجود خطأ في وجهها، كما أنها ترفض وصف ما خضعت له بعمليات التجميل، لكنها تراه تعديلات بسيطة للوجه.

وأوضحت "شيحة"، بأنها لم تطلب التعديلات التي أجراها طبيب التجميل ولم يتم تنفيذها بالشكل الذي رغبت فيه، مؤكدة أنها كانت تشعر بالإنزعاج من ملامحها بعد التعديل.