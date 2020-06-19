الامارات | وزير الإعلام المصري يخضع للعزل بعد إصابته ب"كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام المصري يخضع للعزل بعد إصابته ب"كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

Advertisements

أوضح نقيب الإعلاميين المصريين طارق سعدة، أن وزير الدولة لشؤون الإعلام أسامة هيكل، يخضع حاليا للعزل المنزلي بعد مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا، ومن المقرر أن يجري بعض التحاليل للتأكد من حالته.

وذكر سعدة في بيان له، إنه تلقى ببالغ الحزن خبر إصابة أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام بفيروس كورونا، متمنيا له الشفاء من هذا الفيروس، وأن يتم الله شفاؤه على خير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news