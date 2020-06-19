الامارات | 164 إصابة دفعة واحدة..."معمل فرولة" يتحول إلى بؤرة "كورونا" في المغرب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحول معمل كبير لتغليف وتصنيع متعلقات للفرولة في المغرب إلى بؤرة لفيروس كورونا بعد إصابة أكثر من 164 عاملا دفعة واحدة، وكشفت مصادرجريدة "هسبريس الإلكترونية"، أن عددا من القرى في منطقة مولاي بوسلهام التي يعيش فيها آلاف العمال تحولت إلى بؤر وبائية للفيروس في الوقت الذي يستعد فيه المغرب للخروج من الحجر الصحي وتخفيف حالة الطوارئ الصحية، وتعيش المنطقة اليوم استنفاراً كبيراً.

وأكدت مصادر أن عدد المخالطين للمصابين يقدر بالمئات ويتزايد بشكل يومي، ما ينذر بوقوع كارثة وبائية بالمنطقة، مضيفة أن "الإشكال الخطير هو الامتداد الجغرافي لعمال الفراولة والأقاليم التي تحيط بمنطقة الغرب".

وأشارت مصارد طبيبة أن "معامل الفراولة بالمنطقة لم تحترم قواعد التباعد الاجتماعي خلال تدبيرها للعمل على الرغم من أن السلطات المحلية قامت بمجهودات كبيرة"، مضيفا أن الدرك الملكي يقوم اليوم بتطويق منطقة مولاي بوسلهام عبر وضع عشرات السدود القضائية لمنع الدخول والخروج إليها.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، رصد 206 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 9280 حالة في المغرب. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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