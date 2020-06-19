أفضل موديلات التنانير البوهيمية لاطلالة صيفية جذابة

باريس - لايف ستايل تبرز في الاطلالات الصيفية تصاميم التنانير البوهيمية الجذابة والمناسبة لهذا الموسم بألوانها المميزة والحيوية، والتي بامكانك تنسيقها بالعديد من الاطلالات وبأكثر من أسلوب وشكل خاص في الاطلالات الكاجوال والنهارية بأسلوب مريح وجذاب. واخترنا لك اليوم اجمل موديلات تنانير بوهيمية لتستوحي طرق وأساليب تنسيقها بما يلائم ذوقك وأسلوبك الخاص. تتميّز التنانير البوهيمية بالألوان الصيفية الجذابة والنقشات المتناغمة بمزيج جذاب ومميز، وبامكانك تنسيقها بالعديد من الاطلالات كاعتمادها مع القمصان الأنيقة بألوان سادة أو بتنسيقها بستايل شبابي مع الكروب توب أو مع التيشرت المطبع والملون، ولاتترددي بإضافة الاكسسوارات الجذابة على اطلالاتك بالتنانير البوهيمية وأبرزها الأحزمة وقبعات القش الرائجة، وبالنسبة للأحذية تعتبر الصنادل الصيفية المريحة من أبرز التصاميم المناسبة للتنانير البوهيمية بالإضافة إلى الأحذية الرياضية بالقصات البسيطة والألوان الكلاسيكية والأساسية. قد يهمك ايضا: التنورة بالنقشات موضة صيف 2020 من وحي منصّات عروض أهم العلامات تألقي بالتنورة الساتان من وحي مدونات الموضة

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