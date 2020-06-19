إطلالة مايا دياب باللون الفوشيا تجعلها محطّ الأنظار وحديث الإعلام

تُقبِل النجمة مايا دياب على إطلالات جريئة تجعلها محط الأنظار وحديث الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير ولافت. أطلت مايا دياب في آخر ظهور لها في حلقة جديدة من برنامج ضحك ولعب وجد على MTV Lebanon بفستان مثير وجذاب بقصة فاتنة ولون الفوشيا الخاطف.

وتميزت تفاصيل الفستان الفوشي الذي انتشر بشكل كبير على قنوات التواصل الاجتماعي بخامة الجليتر اللامع وقصة الفستان الطويلة بفتحة ساق عميقة. قد يهمك ايضا: Advertisements فساتين باللون الأسود من وحي النجمات.. من بدت أكثر رشاقة؟ نوال الزغبي تعتمد اللون الأسود في إطلالات 2020

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