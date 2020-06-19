خطوات حماية طلاب الثانوية من كورونا أثناء الامتحانات.. وتحذير لأولياء الأمور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

بعد غدٍ الأحد، ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، في ظل ظروف استثنائية وسط تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، وهو ما يثير قلق وخوف كثيرين من انتقال العدوى.

وعلى الرغم من تطمينات وزارتي التربية والتعليم والصحة والسكان، باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب من انتقال العدوى، يجب أيضًا عل الطلاب اتباع النصائح والإرشادات اللازمة لحمايتهم وحماية غيرهم من الفيروس المتفشي.

ويعدّد الدكتور الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، في تصريحه لـ"الخليج 365"، تلك النصائح التي على الطالب اتباعها خلال النقاط التالية:

- ارتداء الكمامة قبل دخول لجنة الامتحان، وتوخي العناية عند وضعها بحيث تغطي الفم والأنف، وتجنب لمسها أثناء ارتدائها، ونزعها بالأسلوب الصحيح، بمعنى لا ينبغي لمس مقدمة الكمامة بل فك الرباط من الخلف.

- من الأفضل ارتداء جوانتي خلال فترة الامتحانات وحتى الوصول إلى المنزل، مع ضرورة عدم لمس وجهك.

- غسل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، قبل دخول لجنة الامتحان، ورشها بالكحول أو غسلها بالماء والصابون عند الخروج، مع مراعاة ألا يتلف الكحول ورقة الإجابة.

- تجنب ملامسة اليدين على الأنف والفم والعينين، خصوصا عند تأدية الامتحانات حيث اعتاد البعض على وضع يديه على وجهه، واجعل يدك مشغولة بالحل دون لمس الوجه.

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- حاول ألا تلقي أو تستقبل السلام بين زملائك بالأيدي، وتجنب الأحضان والقبلات، وكذلك التجمعات خارج اللجان سواء قبل أو بعد الامتحان، واستبدل ذلك بالتواصل عبر الإنترنت.

- الالتزام بمسافة الأمان بينك وبين زميلك والتي حددتها وزارة التعليم، حتى تتجنب انتقال العدوى، وهي ألا تقل عن متر.

- من الضروري الإكثار من تناول الخضروات الطازجة، الحرص على تناول ملعقتين عسل نحل مع ربع ليمونة يوميا على الريق.

- الإكثار من تناول المكسرات، والحرص على تناول السوائل والعصائر الطبيعية الطازجة.

- تناول العناصر الغذائية الغنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، وتجنب تناول الكافيين، كالشاي والقهوة.

وحذر استشاري الحساسية والمناعة، من ظاهرة تجمع أولياء الأمور أمام لجان الامتحانات، نظرا لخطورتها في انتشار فيروس كورونا، ونظرا لأن غالبية أولياء الأمور من فئة كبار السن، وهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس نظرا لمناعتهم الضعيفة.

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