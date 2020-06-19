فيتامينات وزيت الزيتون.. مواد طبيعية تساعد في تطويل الرموش

لايف ستايل

الرموش تعتبر من العناصر الأساسية التي تهتم بها المرأة لإبراز جمالها، لذلك عادة ما تحرص على الاعتناء بها حتى تحصل على رموش طويلة ولا تحتاج إلى الرموش الصناعية.

ويمكن للنظام الغذائي أن يفيد المرأة في تنمية الرموش، وذلك من خلال بعض العناصر الطبيعية التي يحتاجها الجسم.

وعرضت "سبوتينك" عن موقع "هيلث لاين"، بعض المواد الطبيعية التي يمكن أن تعتمد عليها المرأة في نظامها الغذائي.

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زيت الزيتون

يمتلك زيت الزيتون العديد من العناصر الغذائية، ويلعب دورًا في نمو بصيلات الرموش مجددًا، ويمكنك تدليك الرموش به يوميًا، مع تجنب دخوله إلى العين.

المكسرات

تتمحور فوائد استخدام البيوتين في نمو الرموش، وترجع إلى تحفيزه لإنتاج المزيد من الكيرياتين، الذي يساعد على نمو الشعر مجددًا، ويمكن أن تجد البيوتين بصورة طبيعية في الأطعمة مثل: البروكلي والقرنبيط والكرنب والبصل والمكسرات.

فيتامينات b وD وC

الأطعمة التي تحتوي على جميع العناصر الغذائية من فيتامينات ومعادن، تساعد على نمو الرموش والوقاية من تساقطها مرة أخرى، ويجب أن يشمل النظام الغذائي غني بالفيتامينات التالية C وD وB، بالإضافة للزنك، والحديد، والبروتين.

المكملات الغذائية

تساعد المكملات الغذائية على استكمال العناصر التي يحتاج إليها الجسم، ويتعذر عليه امتصاصها من الوجبات اليومية، هناك بعض أنواع من المكملات الغذائية المتخصصة في صحة الشعر والجلد والأظافر، لذلك يجب التأكد من النوع الذي يتم اختياره لأنه يوفر الاحتياجات اليومية.

غالبًا لا تحتاج علاجات تكثيف الرموش إلى وصفة طبية، فهي عبارة عن مجموعة من الأمصال لنمو الرموش وجل للترطيب، وأفضل أنواع مكثفات الرموش هي مجمعات الدهون والببتيد والبيوتين، ويمكن وضعها بمفردها أو مع المكياج.