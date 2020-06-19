هل هناك علاقة بين رائحة العرق والإصابة بسرطان الثدي؟.. طبيبة تجيب

صحة

مرض سرطان الثدي الأكثر انتشارًا بين النساء، وكل يوم تجدد حوله الأبحاث العلمية بشأن ما يفيد النساء في معرفته بشكل مبكر.

وفي ذلك، أعلنت إيرينا سكوروغودايفا، أخصائية الأمراض الجلدية، أن رائحة العرق غير العادية يمكن أن تكون علامة على عمليات مدمرة في الجسم وخلل في بعض الأعضاء، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

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وقالت الأخصائية، إنه في كثير من الأحيان أثناء الإصابة بمرض السرطان، يبدأ الشخص في التعرق أكثر، وتتشكل "رائحة لحم تالف" في الجسم، موضحة أنه خلال مكافحة الأورام الخبيثة، ينتج الجسم "عامل نخر الورم"، مما يزيد من درجة حرارة الجسم.

وأشارت إلى أن أحد أعراض السرطان هو انخفاض درجة الحرارة، الذي يستمر لفترة طويلة، ويبدأ الجسم نظام التنظيم الحراري، ويبدأ الشخص في التعرق، وغالبًا ما تنبعث من مرضى السكري، رائحة الأسيتون أو التفاح الناضج.

وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية، "إذا انخفض مستوى الأنسولين لديك بسبب مرض السكري، فهذا يعني أن الجلوكوز لا يدخل الخلايا، ويجب أن تولد الخلايا الطاقة بطريقة ما وبالتالي تأخذ الطاقة من الدهون".

وأشارت الطبيبة إلى أنه نتيجة لهذه العملية، تتشكل أجسام الكيتون في جسم مرضى السكري التي تتحول إلى أسيتون.

وأضافت أنه بالنسبة لمشاكل الكبد والكليتين، يكون العرق برائحة الأمونيا.