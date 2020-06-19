تعاني من تساقط الرموش؟.. إليكِ طرق علاجها بشكل طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:
تساقط الرموش من المشكلات المزعجة التي تتعرض لها بعض الفتيات وتسبب لهم الحرج، ما يضطرهم للاستعانة بمستحضرات التجميل كالماسكرا لتظهر بشكل كثيف، ولكن هذا يتسبب في زيادة الأمر سوءًا.
وتبحث الفتيات عن طرق طبيعية تساهم في علاج تساقط الرموش، وللتعرف عليها اضغط هنا.
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