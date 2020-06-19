تناوله طازجا وليس مطبوخا.. 5 تأثيرات للثوم على الجسم

صحة

يدخل الثوم في عدد من أكلات المطبخ المصري ولكن نظرا لفوائده الكثيرة على الجسم يفضل تضمينه في معظم الوجبات فقد شرحت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة سفيتلانا فوس، تأثير الثوم الصحي على الجسم بحسب "سبوتنيك" وهو كالتالي:

- تناول الثوم يؤثر على القلب والأوعية الدموية بشكل إيجابي.

Advertisements

- يحسن الثوم عمل الجهاز الهضمي.

- الثوم يزيد من مناعة الجسم.

- يحتوي الثوم على مركب أليسين الذي يحتوي على مركبات الكبريت العضوية، وهي مضادة للبكتيريا والفطريات".

- يفضل تناول الثوم طازجا كما هو، لأنه في حال طبخه يفقد جزءا من فوائده المختلفة، وكلما زاد فترة تعرضه للحرارة فقد خصائص أكثر.

- ومع ذلك يجب تناول الثوم بحذر وليس بكثرة لأنه يحتوي على زيوت طيارة ومركب أليسين، التي تسبب تهيج الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي والمرارة والمجاري البولية.