أول تعليق من الصحفية الإيطالية على تحرش عمرو وردة بها: "أحبه كثيرا"

علاقات و مجتمع

من جديد، يرتبط اسم لاعب المنتخب المصري المحترف عمرو وردة، بواقعة تحرش جديدة بصحفية إيطالية، ليتصدر اسمه المواقع الرياضية والتقارير الإعلامية على مدار الساعات الماضية.

وفي أول تعليق لها، قالت الصحفية، في حديثها مع موقع "مترو سبورت" اليوناني: "هذه الشائعات غير صحيحة، حيث تجمعني علاقة صداقة جيدة للغاية مع وردة"، موضحة أنها توجد رسائل عدة بينها وبين اللاعب عبر "إنستجرام"، إلا أن المحادثة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي زُورت من قبل شخص "مجهول".

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وتابعت: "ما تم نشره في وسائل الإعلام لا يعكس الواقع على الإطلاق، مؤكدة: "أعرف وردة منذ سنوات وأنا أحبه كثيرا.. وردة تحدث معي وكان متفاجئا بشدة حول ما كُتب عنه".

وكانت تقارير صحفية يونانية، قالت إن عمرو وردة، لاعب فريق باوك اليوناني، متهم بالتحرش بصحفية تدعى "ديمي ستاماتيليا" وتعمل مراسلة لتغطية أخبار نادي أولمبياكوس.

وقال موقع "onsports.gr" إن وردة، كان التقى الصحفية في أحد المحال التجارية في اليونان، وتبادلا الحسابات الشخصية لموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مؤكدا أن اللاعب حاول دعوة الفتاة إلى مدينة "سالونيك" لقضاء يوم معه، الأمر الذي تجاهلته الفتاة، لكن كشفته للعالم.