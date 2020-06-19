الامارات | «أوبرا دبي» تضيف جلسات موسيقية جديدة إلى منصّاتها

شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبرا دبي» تضيف جلسات موسيقية جديدة إلى منصّاتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضافت «أوبرا دبي» جلسات موسيقية جديدة إلى برنامج الجلسات الموسيقية والغنائية الذي تنظمه عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ مارس الماضي، واستكمالاً للجلسات الحالية، تمّ إطلاق سلسلة موسيقية يتمّ نقلها مباشرة كل يوم اثنين من استوديو «أوبرا دبي». وتراوح العروض الجديدة التي يطلق عليها اسم «ذا غرين روم جاز كلوب» The Green Room Jazz Club Series بين موسيقى الجاز والفانك والبلوز، وفئات موسيقية مرادفة.

وفي تعاون جديد مع «قمّة البرج، برج خليفة»، سيستمتع جمهور «أوبرا دبي» إلى جلسة أوبرا غناء مباشرة من الطابق 125 من أعلى مبنى في العالم، حيث تقدم الفنانة العراقية البلجيكية ساندرا ساهي باقة من أغنياتها تحيط بها المناظر الأخّاذة لمدينة دبي من أعلى برج خليفة.

ومن الجلسات وعروض الأداء الأخرى فرقة «جيبسي كينغز» بقيادة أندريه رييس يوم السبت 20 يونيو الجاري على منصتي «فيس بوك»، و«يوتيوب»، وهي فرقة فرنسية غجرية أسستها عائلة رييس، وتعود جذورها إلى الغجر الرومانيين-الإسبانيين من منطقة كاتالونيا في إسبانيا.

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سلسلة جلسات «ذا غرين روم جاز كلوب مباشرة من أستوديو «أوبرا دبي»، كل إثنين الساعة 7 مساءً اعتباراً من 22 يونيو الجاري حتى 27 يوليو المقبل على منصة «إنستغرام».

وستضم عروض استوديو «أوبرا دبي» بعضاً من أفضل الموسيقيين والفرق الموسيقية في المدينة في جلسات موسيقية يتمّ بثّها مباشرة، وسيقدم الموسيقيون مزيجاً من كلاسيكيات موسيقى الجاز على مرّ العصور، والأعمال الأصلية، مع التركيز على بعض مؤلّفات الفانك والبلوز.

- سلسلة موسيقية يتمّ نقلها مباشرة كل يوم إثنين من استوديو «أوبرا دبي».

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