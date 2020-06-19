الامارات | «زعبيل هاوس جميرا».. مطعم جديد بإجراءات احترازية

شكرا لقرائتكم خبر عن «زعبيل هاوس جميرا».. مطعم جديد بإجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف فندق زعبيل هاوس من جميرا - الروضة عن إعادة افتتاح مطعم وركن المشروبات «لاه لاه»، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية التي وضعتها حكومة دبي. ويدعو المطعم جميع سكان دبي والإمارات إلى زيارته والتلذذ بأشهى إبداعات المطبخ الآسيوي.

ويستطيع الضيوف الاطمئنان إلى سلامتهم بشكل تام، فقد حرص المطعم على تزويد العاملين ببروتوكولات خاصة خلال هذه الفترة الحرجة، مع اعتماد الآليات التي تكفل عدم وقوع أي تلامس عند نقل الأطباق إلى الطاولة، وترك مسافة مترين بين جميع الطاولات، وغيرها من الإجراءات التي تؤكد أن النظافة وصحة العملاء من أهم أولويات المطعم والفندق.

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كما يعود برانش يوم الجمعة المفضل على طراز الآر آند بي مجدداً. ومع نجاح أسبوع الافتتاح الأول، تواصل قائمة الطعام المبتكرة حصد المزيد من الإعجاب. مع عروض مغرية تبدأ من 295 إلى 450 درهماً.

وتشتمل قائمة المقبلات التشاركية على لفائف كاليفورنيا ودجاج شاومي المطهو على البخار وسلطة لحم البقر التايلاندية والإيدامامي المطهو على البخار. بينما تضمّ الأطباق الرئيسة «سمك حلو وحامض» على الطريقة الماليزية، وأجنحة دجاج «لاه لاه»، والتوفو المقلي والمقرمش، والدجاج مع الكاجو والفلفل الحار على الطريقة التايلاندية، وأضلاع اللحم المشوية، التي تقدّم جميعها مع البطاطس المقلية المقرمشة والأرز الأبيض. ثم تأتي الحلويات مع أطباق الفواكه الاستوائية مع الثلج والتوت وآيس كريم موتشي.

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