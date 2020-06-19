الامارات | «الفن ينتصر في زمن الكورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفن ينتصر في زمن الكورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، حلقة نقاشية افتراضية بعنوان «الفن ينتصر في زمن الكورونا»، شارك فيها كل من الفنانة الدكتورة نجاة مكي والفنان الدكتور فريد فاضل والفنان أحمد حيلوز، وأدارها الفنان إحسان الخطيب.

وعبر منصة «زووم» الافتراضية ألقى المشاركون الضوء على الحياة التشكيلية محلياً وعربياً وعالمياً، وفق محاورعدة، ناقشت عالم العزلة القسرية التي فرضت على الفنان، وانعكست على عموم الحركة التشكيلية من معارض ومزادات وندوات ونقاشات بين الاتجاهات الفنية.

وأشارت نجاة مكي إلى أنه رغم توقف الحركة الفنية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لم تتوقف حركة التفاعل بين الفنانين أو المبادرات لعرض الأعمال الفنية على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك نشطت المزادات عبر الإنترنت، وكأنما العزلة حرضت الفنان على مزيد من الإبداع.

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وألقى الفنان الفلسطيني أحمد حيلوز نظرة فاحصة على المشهد الفني العربي، وناقش مدى تأثره بالجائحة التي تعرضت لها البشرية، حيث تطرق لعدد من الفنانين من دول عربية عدة، وعرض لأعمالهم التي حاكت زمن العزلة متأثرة بالحالة العامة التي تعيشها البشرية.

وعكست مداخلة الفنان فريد فاضل مفهوم العزلة وما يمكن أن تصنعه بالبشرية، أو ما تتركه من صدى على سلوك الناس، ومن ثم ما يلتقطه الفنان لجعله مادة فنية عامة نشهدها على الجدران والساحات وغيرها، خصوصاً مع أعمال خالدة، مثل لوحة «الموناليزا» و«الصرخة»، وغيرهما من الأعمال الفنية التي تحولت إلى طريقة لتوعية الناس وتحذيرهم من فيروس «كوفيد-19».

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