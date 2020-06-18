إيمي طلعت زكريا تحيي ذكرى وفاة ماهر عصام: ربنا يرحمك يا حبيبي

علاقات و مجتمع

أحيت الفنانة إيمي طلعت زكريا، ذكرى رحيل الفنان ماهر عصام، الذي توفي قبل عامين، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

وشاركت إيمي صورة جمعتها بالفنان الراحل، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، "الله يرحمك ياحبيبى الذكرى التانية على وفاتك ونعم الأخ والصاحب الجدع لو اتكلمت عنك طول عمري مش هوفيك حقك ربنا يجمعنا بيك أنت وبابا على خير إنتم السابقون ونحن اللاحقون الطيبين هما اللى بيسيبونا ويمشوا لمكان أحسن الفاتحة لماهر وبابا وكل أمواتنا".

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شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا، متابعيها بعدد من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأرفقت إيمي، تعليقًا على الجلسة قالت خلالها، "سيشن جديد عليه صور بابا من لمسات الفاشون ديزاينر كالوشة".

وظهرت إيمي خلال الجلسة مرتدية فستانًا من اللون الأسود مطبوع عليه عدد من الصور لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا الذي توفى منذ عام، بالإضافة لقبعة سوداء وحذاء باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلًا.